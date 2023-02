Dos de las agrupaciones más importantes de la música pop en México —Pandora y Flans— regresarán a Guadalajara con el “Inesperado Tour”. A finales de marzo del 2022 estuvieron con este concepto en la ciudad y ahora vuelven a repetir la hazaña para deleite de los tapatíos. La cita es hoy sábado 25 de febrero, a las 21:00 horas.

Mayte Lascurain de Pandora dijo a este medio que refrenda que con esta gira no se trata de dos grupos cantando juntos, sino de un concepto de cinco mujeres que bailan, cantan y le hacen vivir una experiencia integral al público que va a verlas.

“Estamos muy felices de volver a esta ciudad tan importante y con este público tan trascendente, es que si no vienes a Guadalajara, pues es que no hiciste tour. Y ahora vamos por segunda ocasión; me llena de alegría poder ir a trabajar para ustedes otra vez y volver a sentirlos”, dice Mayte. Y acota que quienes no han visto el concierto, deben animarse a ir, “es un show maravilloso, además (las integrantes) nos hermanamos muy bien”.

Confiesa que hay momentos divertidos y emocionales dentro del espectáculo, la actitud estará a tope y con nuevo vestuario. Reitera Mayte que todas las plazas son muy importantes, pero que Guadalajara tiene su respeto. “A veces es como estar frente a un maestro más exigente, más conocedor, más todo. Entonces, hay que ir muy preparadas, pero muy felices”.

Después de tanto tiempo juntas, las cinco cantantes: Mayte, Isabel, Fernanda, Mimí e Ilse también han generado lazos muy cercanos que les permite conocerse mejor sobre el escenario y respetar los espacios que tiene cada una: “Yo lo que he aprendido es a respetar la esencia de cada una, lo que tú quieras hacer mientras no le faltes el respeto a nadie, lo permito. Y he tratado mucho de entender que cada una tenemos derecho de decir lo que queramos decir”.

De eso se trata el trabajo en equipo, de entenderse, comunicarse y respetarse para que todas brillen en cada uno de los conciertos que ofrecen. “Entendemos que trabajamos para ‘Inesperado Tour’ y como tal, de ahí nace todo el respeto”.

Las canciones que escuchará el público en vivo han marcado un antes y un después en la cultura pop de México y Latinoamérica, son temas que se siguen escuchando actuales y que la gente los atesora y los canta a todo pulmón cada vez que los escucha. “En este tour dijimos que sólo saldrán canciones famosísimas; hay veces que los fans de Pandora pueden pedir temas de nosotras que no estén dentro (del tour) y si hay alguien muy insistente, pues le cantamos un pedacito, porque para eso se canta en vivo, para lograr que todos salgan satisfechos”; sin embargo, en este concepto de “Inesperado Tour” han apostado por los hits de ambas agrupaciones.

“Tratamos de que no baje nunca la intensidad del show, porque así se dio, así se estudió, así se trabajó y así ha dado grandes resultados”. Tan entregadas están las cinco que aún y con los accidentes que han tenido como cuando Mimí que se lastimó la pierna o a Ilse que de pronto ha tenido ataques de calor, entre todas se apoyan y sacan adelante el espectáculo con calidad y respeto, porque además, todas están muy comprometidas en ofrecer lo mejor.

Recién se publicó un CD doble más un DVD con el “Inesperado Tour”; al respecto comparte Mayte que el material ha sido muy bien recibido por el público, sin embargo, confiesa que el concepto como tal da para mucho más y aunque no se ha planteado ni concretado nada, podría ser una buena idea que las cinco graben algún tema para redondear su unión mediante esta gira.

Particularmente con Pandora, las presentaciones privadas continúan, dice Mayte que el 2022 fue de mucha abundancia y espera que el 2023 así lo sea también, el trío también tiene la intención, “que Pandora haga un disco sí está más aterrizado, pero como siempre, hacerlo con mucho cuidado, el disco debe tener una altísima calidad vocal y musical. Ya se ha hablado de ello”.

La invitación está hecha para que hoy 25 de febrero los tapatíos vibren con los éxitos de Flans y Pandora.

CT