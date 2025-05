Filippa Giordano y Daniel Boaventura serán ‘Cómplices’ en Guadalajara

Una fusión de estilos, nacionalidades y emociones llegará al Auditorio Telmex el próximo 15 de mayo con el concierto "Cómplices", protagonizado por la soprano pop italiana-mexicana Filippa Giordano y el cantante brasileño Daniel Boaventura. Por primera vez juntos en Guadalajara.

Desde el escenario del Telmex, Giordano y Boaventura compartieron con la prensa detalles de esta colaboración que, más allá de lo musical, refleja una complicidad artística y personal forjada a lo largo de los años. "Ha sido muy divertido porque Daniel, además de ser un gran talento, un gran artista, una gran voz, es un hombre muy divertido, muy caballeroso, muy atento”, expresó Filippa durante la rueda de prensa, celebrada en Guadalajara mientras Daniel se unía virtualmente desde Brasil.

La soprano también reveló un vínculo muy especial con Jalisco y Guadalajara. EL INFORMADOR/ H. Navarro.

Te recomendamos: Top 10 de las Películas Más Vistas de la semana en Netflix México

Esa química entre ambos ha sido esencial en la creación del espectáculo. Según Giordano, el show inicia con una especie de homenaje cinematográfico que refleja el humor y la conexión que comparten. "Nuestro show empieza con una ligera evocación a una gran película que nos gusta mucho a ambos… yo insistí con mi Daniel que fuera mi Bond, mi James Bond. Entonces empezamos como la chica Bond y el James Bond y es muy divertido".

Para Daniel Boaventura, el concierto es una experiencia que trasciende el formato habitual. "Es una noche que agrega no solamente ese clima de misterio, sino un clima de fiesta, de participación. Es como narrar una historia y el público se siente participando en ese rol, en esa película", señaló. "Cantamos desde el repertorio de Frank Sinatra hasta Elvis Presley, hasta Donna Summer, canciones mexicanas, homenaje a cantantes mexicanos. El público sale con una sonrisa en su cara, porque en verdad este show es una experiencia musical, una experiencia de alegría".

La historia de este espectáculo tiene sus raíces en un encuentro que ocurrió hace más de una década. "Hace más o menos 11 años yo estaba grabando mi segundo DVD acá en Brasil y una de mis invitadas fue Filippa Giordano", relató Daniel. "Desde el primer momento que cantamos juntos hubo una interacción fuerte. Escogimos cantar ‘Come Fly With Me’ de Frank Sinatra y en ese momento deseamos cantar juntos". Ese deseo se materializó finalmente el año pasado con el inicio de la gira "Cómplices", que ahora llega a México.

Como parte de esta colaboración, también grabaron el tema "Love Is in the Air", que sirve como introducción al concierto y que, según Filippa, enciende al público desde los primeros minutos: "Se presta mucho por el contenido de la letra para convertirse en dueto, la gente se pone de inmediato de fiesta y siente esta vibra nostálgica de una gran música que conecta generaciones".

Para Giordano, radicar en México ha transformado su manera de conectar con el público y su identidad artística. "Yo puedo decirte que me siento orgullosamente mexicana desde siempre, pero más todavía desde el 2019, fue mi último show en el Auditorio Telmex y coincide con el año en que me naturalicé 100% mexicana", compartió emocionada. "Yo conecté de inmediato desde que el mariachi me recibió en mi primera visita. Te prende el corazón ese sonido, esta fiesta, no hay un ensamble musical tan magnífico".

La soprano también reveló un vínculo muy especial con Jalisco y Guadalajara. "Me dijeron varias veces que mi color de ojos es muy tapatío y yo lo compré, además nací el día en que Guadalajara fue fundada, un 14 de febrero".

Por su parte, Boaventura destacó el fuerte lazo que tiene con el público tapatío. "Mi primer contacto con Guadalajara fue en el Teatro Diana. Fue la primera vez que fui recibido por un público que se me acercó y me apapachó extremadamente. Guadalajara fue mi primer gran recepción en México, fuera de la Ciudad de México".

Aunque evitó opinar sobre la situación política del país, el cantante brasileño reflexionó sobre el papel de la música en tiempos difíciles. "Una de las funciones del arte es no solamente despertar el intelecto, el sentido crítico, sino también el espíritu y la esperanza. Nuestro objetivo es transmitir algo positivo e intentar, a nuestra manera, unir generaciones".

Ambos intérpretes adelantaron que el concierto cerrará con mariachi como una celebración de la música mexicana. "En tierra mexicana y más en Jalisco y más en Guadalajara, cerraremos con el mariachi. Cuando cantas canciones como los medleys que tenemos preparados de Juan Gabriel, la gente canta y es una conexión, es el momento donde más disfrutamos", comentó Filippa.

Además de Juan Gabriel, ambos artistas rinden homenaje a otras figuras clave de la música mexicana. "Este homenaje que hacemos a Juan Gabriel es un tributo a uno de los compositores que logran extraer del público admiración y fascinación", expresó Daniel, quien también mencionó a Armando Manzanero entre sus referentes.

Filippa añadió a la lista al legendario Agustín Lara. "El gran Agustín Lara. De hecho, cantaré ‘Granada’, porque es un tema que llegó a Italia a través de muchos tenores y yo todavía no sabía que era un compositor mexicano". También recordó con cariño a Manzanero. "Lo extraño mucho y nos ha dejado un patrimonio musical a nivel mundial asombroso".

Finalmente, la cantante habló de su aprecio por otros compositores mexicanos como Luis Demetrio. "Su canción ‘La Puerta’ es una obra maestra pues nace como bolero, pero tiene una escritura musical magistral. De verdad es una pieza de oro".

NA