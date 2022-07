Fernando del Solar: Anna Ferro responde a críticas hacia Ingrid Coronado

En conferencia con medios de comunicación, la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, respondió a una de las preguntas de un reportero, quien pidió su opinión sobre las críticas que se hacían en contra de Ingrid Coronado tras la muerte del conductor de televisión. Sobre esto, Ferro dijo que “fluyamos en amor”.

“Si no es tu historia, no la cuentes”, dijo. “No te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia; con tu vida es más que suficiente”.

Dijo que la vida es para hacerla crecer y estar en armonía. “Creo que es lo más importante. No juzgar, no criticar; eso es de seres humanos”.

Finalmente, Anna Ferro pidió un aplauso para Fernando del Solar para despedirlo.

Ana Ferro desmiente que Del Solar haya muerto por COVID

Fernando del Solar perdió la vida a causa de una neumonía. SUN / ARCHIVO

Durante la misma charla con medios, Ferro desmintió que Fernando del Solar haya muerto a causa del COVID, pues, según reveló, el conductor de televisión perdió la vida a causa de una neumonía que padeció después de la muerte de su padre a inicios de junio.

“Para él una gripe podía convertirse en algo muy fuerte y, esta vez, no lo logró, pero lo luchó”, lamentó.

Fernando del Solar, conocido por conducir programas como “Sexos en Guerra”, “Hoy”, “Insomnia” y “Venga la Alegría”, perdió la vida este jueves a los 49 años de edad.

