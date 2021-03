Fallece Álex Casademunt, ex integrante de "Operación Triunfo"

La madrugada de este miércoles se dio a conocer que el cantante Álex Casademunt perdió la vida a los 39 años de edad en un accidente automovilístico en Barcelona.

"No puede ser", lamenta David Bisbal

El hecho se confirmó por “Operación Triunfo” a través de redes sociales, donde lamentaron la pérdida y mandaron condolencias a familiares y seres queridos de Casademunt .

“Rotos. Álex Casademunt, por siempre en nuestro corazón. El abrazo más cálido del mundo a sus familiares y seres queridos”, escribió.

Asimismo, el cantante David Bisbal se unió a la pena tras enterarse de la muerte de su ex compañero. “No se puede ir tan pronto. No puede ser”, escribió.

“Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña, y he leído una noticia que me ha helado el corazón”, lamentó Bisbal. “Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor (...) No puede ser verdad”.

Según medios locales, el accidente en moto de Álex Casademunt se compartió por redes sociales incluso antes de que los familiares del cantante se enteraran del hecho.

Esto provocó que algunos seguidores de Álex rechazaron el acto de compartir el deceso de alguien “con el afán de querer ser los primeros en contrarlo”, escribió la usuario @tzantzi.

Se mata el cantante Àlex Casademunt en un accidente con su moto en Mataró, Barcelona, y la familia se entera por alguien de emergencias que lo publica en las redes? Y este que dice ser su amigo pone HASHTAGS? Merecemos extinguirnos. pic.twitter.com/cDoCINAfym — Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) March 3, 2021

Si la familia de Alex Casademunt se ha enterado igual que su compañera de OT1, espero que que se os caiga la puta cara de vergüenza por ese maldito afán de querer ser los primeros en contarlo en rrss. ASCO ES POCO. https://t.co/EXEkx4ellw — WONDER ARAN������️���� �������������������� (@tzantzi) March 2, 2021

Álex Casademunt participó en la primera generación de “Operación Triunfo” de entre 2001 y 2002 junto a David Bisbal, Chenoa y David Bustamante.

