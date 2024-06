La noche del 15 de septiembre del 2023, Café Tacvba ofreció un concierto histórico, en la Plaza de la Liberación, con el cual amenizó la celebración de el Grito de Independencia frente a cientos de fanáticos tapatíos. Interpretaron lo mejor de su repertorio frente a la Catedral, con el Teatro Degollado de telón de fondo, bajo la noche de Guadalajara.

A través del documental “INGRITO, una noche con Café Tacvba”, que forma parte de las proyecciones del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el director Alejandro Tavares muestra los pormenores de aquella velada, las multitudes frenéticas, los cantos comunales, lo que ocurrió detrás del escenario y los retos que implicó realizar el concierto.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director nos adentra al proceso que implicó la creación del proyecto, el cual compite en la categoría “Hecho en Jalisco”.

-¿Cómo nació la idea para el documental “INGRITO”?

-Creo que Café Tacvba es la banda que resalta la mexicanidad. Me parece que es la mejor banda de Latinoamérica. No solamente por su creación musical, sino por los géneros que han explorado; Café Tacvba toca desde polka hasta son veracruzano. El proyecto nace luego de saber que tocarían el 15 de septiembre, y que era algo histórico: nunca en la historia de Guadalajara una banda de rock había tocado en El Grito. Siempre había artistas de regional mexicanos, vernáculos, pero ahora era una banda de rock en la Plaza de la Liberación, y con miles de personas. Aprovechamos todo esto y de ahí nació una noche con Café Tacvba.

-¿Cuáles fueron los retos con los que te enfrentaste al hacer el documental?

-Lo más complejo fue que sólo podíamos hacerlo en una noche. No podíamos irnos con Café Tacvba en una gira, seguirlos por su trayectoria... era el concierto del 15 de septiembre y nada más. Ese día tuvimos 15 cámaras rodando al mismo tiempo, tuvimos tres drones, tres fotógrafos fijos, y diez cámaras para el backstage, para el escenario, para aspectos de la gente. Era muy complejo tener todas esas cámaras rodando al mismo tiempo y luego hacer una selección para la edición. Vimos muchos documentales para saber qué estética le queríamos dar al nuestro... tuvimos que ver desde Metallica hasta Foo Fighters, cosas latinas, otras dos películas que tiene Café Tacvba. La estética visual era muy importante porque no queríamos hacer un videoclip; de hecho, no hay ninguna canción completa en todo el documental. Son solamente momentos del concierto más las entrevistas.

-“INGRITO” no tiene entrevistas directas con integrantes de la banda, ¿cuál fue el propósito de ese abordaje?

-Soy muy cercano a Joselo, y él me decía: ‘ya no queremos más entrevistas’. Me gustó mucho la idea de abordarlos desde terceras personas, gente que fuera cercana a la banda, y que cada uno me pudiera dar una descripción de los integrantes de Café Tacvba. Es una visión totalmente diferente porque me parecía que la historia de Café Tacvba ya estaba muy sobada y los fans ya la conocen; yo quería mostrar todo lo que implica hacer un concierto de Café Tacvba. Creo que logramos una visión que no existía de Café Tacvba.

-¿Qué sientes de que el documental esté presente en el FICG?

-Me tiene muy contento porque además es un festival que admiro. Para mí era muy importante estrenar aquí porque está hecho en Jalisco. Realmente no es la visión chilanga de Café Tacvba… es una visión de lo que para ellos representa Guadalajara, y lo que para los fans tapatíos representa Café Tacvba.

Agéndalo

Una noche inolvidable

“INGRITO” tendrá una función especial el jueves 13 de junio, a las 10:30 horas, en la Sala Guillermo del Toro, en la Cineteca FICG.

CT