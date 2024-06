Como parte de las actividades de la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), se proyectó en la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca FICG, la película mexicana “Abel” (2010), la cual fue dirigida por Diego Luna , quien en esta ocasión es homenajeado con el Premio Mayahuel a su trayectoria de 35 años, por tal motivo el también actor y productor al término de la exhibición se reunió con el público asistente para dialogar sobre este filme.

Ahí fue cuestionado sobre la transición de actor a director tras haber puesto en marcha este filme en el año 2010. “Fue todo muy natural, llevaba mucho tiempo queriendo dirigir. Esta película nace como una declaración de amor a mi hijo, a lo que venía, pero también a mi padre”.

Expresa además que este proyecto también fue una declaración del padre que él no quisiera ser en un entorno fragmentado donde solo esté la madre. “Me sentí listo para dirigir y contar esa historia porque por mucho es mi propia historia , guardando la debida distancia, también para poder ser objetivo, divertirme y ser enfático, no es que sea autobiográfica, pero sí es un reflexión que tiene todo que ver conmigo”.

Antes de desarrollar “Abel”, Diego trabajó como director en el documental de Julio César Chávez, “ahí aprendí muchísimo, como que ese fue mi taller, fue una cinta que me dio la confianza de que podía y de que tenías las herramientas”. Recordó además Diego que él trabajo mucho entre los seis y los 15 años y nunca sintió que estuviera en un set que estuviera pensado para vivirse desde su perspectiva, por eso es que él quiso que para su filme “Abel”, los niños que son los protagonistas, sintieran que estaban jugando, que se sintieran cómodos.

De hecho, reveló que con los niños actores hizo talleres basados en emociones y luego eso lo trasladó al set, los actores adultos simulaban alguna discusión, por ejemplo, sobre los chilaquiles rojos o verdes, y en ese momento se filmaban las reacciones de los menores, después ellos salían del set y ahora sí los actores grababan las verdaderas escenas que les tocaban y así fue como se fue montando la cinta, cuidando que los hermanitos Esparza sintieran que estaban jugando a actuar. “Traté de organizar todo el proceso y generar dinámicas que invitaran a los niños a jugar, a pasarla bien, que la experiencia fuera disfrutable y enriquecedora, también por ese lado fue sanadora la película”.

Durante la charla, se le preguntó a Diego cómo cuida a su niño interior, al respecto de trabajar con infantes en la cinta. “Ay… no lo dejo entrar a Tik Tok (risas). Me gusta mucho ir al teatro y cuando voy como público, siento que estoy cuidando a m niño interior, el teatro es muy lúdico y a mí me conecta con mi infancia, pasa algo mágico que es que te crees una historia que está pasando ahí enfrente que claramente está siendo representada para ti y es una convención y un juego al que le entras”.

Finalmente, Diego recordó que con la publicación del libro que hace un repaso por su trayectoria, “Diego Luna. La neta es chida, pero inalcanzable”, haciendo chistes con la irresponsabilidad de su papá de dejarlo hace teatro a los siete años, al hacer la entrevista a cargo de Roberto Fiesco para el libro, se dio cuenta que quien lo puso por primera vez frente a una cámara, fue su mamá, cuando él tenía dos años.

“Era una película que dirigió Carlos Saura y que se filmó en San Luis Potosí, mi mamá diseñaba vestuario en esa película, fue la última que hizo. Ella murió en un accidente, justo mientras hacia la película… aparezco en una escena”. Al final de la charla, Diego estuvo firmando algunos autógrafos al público asistente.

