El músico madrileño C. Tangana ya se encuentra en la Perla Tapatía para el estreno a nivel Latinoamérica de su filme documental " Esta ambición desmedida", el cual se exhibirá hoy en el Auditorio Telmex en el marco de la inauguración de la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) para después continuar su ruta por la Ciudad de México.

La productora Little Spain es la encargada del desarrollo de este proyecto a través de los directores Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, quien están junto con Tangana en la ciudad para estar en la premier del filme, destacando que Pucho, como también se le conoce al músico, les dio carta abierta para filmar y retratar todo acerca de sus procesos creativos con su proyecto "El Madrileño" y la gira “Sin cantar ni afinar”, claro, así como sus momentos de vulnerabilidad y ofuscación.

Esta película de Tangana se estrenó en la edición 71 del Festival de Cine de San Sebastián en 2023, fue parte de la selección oficial del Festival IN-EDIT Barcelona y se proyectó en salas de cine de toda España, donde se acota, se convirtió en el tercer documental más taquillero del país en ese año. De hecho, el documental fue nominado en esta reciente edición de los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Documental y clausuró el Amsterdam Spanish Film Festival 2024 el pasado 21 de abril.

Pucho tuvo un encuentro con la prensa tapatía donde destacó que su película muestra mucha parte de intimidad, "porque yo enseño bastante poco en las redes, no muestro mucho de lo que hago y aquí me ves realmente no solo en el día a día, sino en los momentos más bajos o en cosas que normalmente nunca le contaría al público". Además, resalta que esto no hubiera sido posible si sus amigos no se hubieran involucrado, pues así no se sintió invadido.

Para el músico la relación con México es muy fuerte, "tengo mucha relación con Guadalajara y con Monterrey, con muchas de mis colaboraciones y relaciones artísticas (aquí) hay una conexión muy fuerte, así que presentar la película aquí en México era fundamental".

Tangana resalta que todo este tiempo que ha pasado sin hacer música, es porque ha estado de lleno en el tema de la creación cinematográfica, no solo desde su documental, también en general con la productora Little Spain y otros proyectos que vendrán. "Siempre he tenido la ambición de no ser un artista encasillado y una de las cosas que he intentando hacer es meterme en otras disciplinas y puedo decir que ya lo he conseguido con el cine".

Finalmente, en el documental entre las distintas aristas que se desarrollan, está la relación que tiene Tangana con el mismo de su faceta de intérprete y creativo, a propósito, EL INFORMADOR le cuestionó cómo nota su evolución después de presentar "Esta ambición desmedida" que lo muestra en su estado más puro.

"Como intérprete sigo yendo justillo, eso no lo he mejorado mucho. A mí me pasa que he escuchado a mucha gente que es muy virtuosa o con su instrumento, pero que no me llega a transmitir. Entonces, las cosas que yo escribo se me da bien decirlas. Y como creativo estoy contento y emocionado por meterme en otros tratados, que así decimos en Madrid, como es el cine y los proyectos que se vienen".

