Explosivo debut de Fall Out Boy en Guadalajara

Después de 25 años de carrera y una larga espera por parte de sus fans tapatíos, Fall out boy Finalmente llegó a la ciudad de Guadalajara este viernes para ofrecer un concierto. en la Arena VFG. Con un público de 6 mil 500 personas, la agrupación estadounidense hizo que la audiencia viajara a sus épocas de adolescencia, recordando aquellos años de rebeldía y emociones a flor de piel.

La banda, originaria de Chicago, ofreció un setlist que abarcó toda su carrera, seleccionando éxitos de cada uno de sus nueve álbumes. Entre tres y cuatro canciones de cada disco fueron interpretadas, creando una experiencia nostálgica y llena de energía para los asistentes.

Un inicio lluvioso y una sorpresa temprana

Aunque los boletos del evento indicaban que el concierto comenzaría a las 21:00 horas, la agrupación invitada Jimmy Eat World subió al escenario a las 19:30. Esto, sumado a una ligera lluvia que cayó en las inmediaciones de la Arena VFG, provocó que el público aún no estuviera en su totalidad presente al inicio del concierto de los teloneros. Sin embargo, aquellos que llegaron temprano disfrutaron de la actuación de Jimmy Eat World, una banda que también ha marcado una generación con su sonido emo y rock alternativo.

Un espectáculo lleno de energía y pirotecnia.

En punto de las 21:00 horas, Fall Out Boy hizo su aparición en el escenario , dejando claro desde el primer momento que, además de éxitos melódicos y punk, el espectáculo estaría repleto de efectos visuales, pirotecnia y llamadas que mantenían al público completamente cautivado.

La primera canción que interpretó fue "Chicago Is So Two Years Ago", del álbum debut Take This To Your Grave', un inicio poderoso que desató la euforia de los presentes. A lo largo de la noche, la banda mantuvo un equilibrio entre lo visual y lo auditivo, destacando no solo por sus melodías pegajosas, sino también por la atmósfera que crearon con imágenes proyectadas en las pantallas del escenario.

El cantante Patrick Stump , en un momento de la noche, sorprendió a los fans al dirigirse al público en español, diciendo: “Esta es nuestra primera vez en Guadalajara, gracias por venir. La siguiente es una canción muy viejita”, antes de interpretar "Where Is Your Boy". La canción, acompañada de la imagen de una casa en medio de un bosque nevado proyectada en la pantalla, evocó una oleada de nostalgia entre los asistentes, quienes cantaron a todo pulmón.

Clásicos y nuevas propuestas

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó con "Sugar, We're Going Down", uno de los primeros grandes éxitos de la banda. Poco después, "Dance, Dance", otra de las melodías emblemáticas de los primeros años de los 2000, marcó uno de los puntos álgidos del concierto, con los fans saltando y cantando con energía.

El bajista Pete Wentz también se dirigió al público con un mensaje de agradecimiento : “Su comida, su música, su cultura mexicana nos ha influenciado mucho, es hermosa, gracias por eso. ”. Este gesto fue recibido con una gran ovación por parte de los asistentes.

El espectáculo continuó con la interpretación de "This Ain't a Scene, It's an Arm Race", durante la cual, imágenes de cartas de la lotería mexicana flotaban en las pantallas, mientras un universo lleno de estrellas se proyectaba detrás de la banda. La respuesta de los fans fue eufórica, y la energía se mantuvo alta con canciones como "Thriller", "Ballad Of The Doldrums" y "Thnks Fr Th Mmrs", esta última acompañada de mucha pirotecnia.

La teatralidad no estuvo ausente durante la noche con un oso y un león agregando un toque de fantasía y espectáculo que complementó la música y la puesta en escena.