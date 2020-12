Eugenio Derbez abrirá el Festival Sundance 2021 con un drama

Eugenio Derbez abrirá en el Festival de Sundance 2021 con el filme “Coda”, un drama que también competirá en la sección Drama US, la cual da voz a las nuevas narrativas independientes estadounidenses.

Tuve que meterme a clases intensivas de piano, aprender a tocar ciertas canciones

El Festival de cine independiente más importante del orbe se realizará a finales de enero en formato híbrido a causa de la pandemia del coronavirus.

"No saben el coraje que me da no ir, tan bonitos que son los festivales, es una tristeza, pero es parte de esta nueva normalidad así que ni modo, hay que aceptarlo", dice el Derbez. "El personaje es el maestro de música para lo cual tuve que meterme a clases intensivas de piano, aprender a tocar ciertas canciones, de cómo dar clases de canto, es la película que más preparación me ha requerido".

¿De qué trata “Coda”?

La historia sigue a una chica que entra al coro de su escuela secundaria, donde se siente atraída tanto por su compañera de dúo, como por su pasión por el canto. El papel de Derbez es el maestro que la anima a seguir adelante, la escuchar en ella algo especial.

Eugenio Derbez se interrelaciona con la joven inglesa Emilia Jones, nominada al BAFTA por su rol en la serie "Locke and Key", siendo dirigidos ambos por Sian Heder, realizadora de "Orange is the new Black".

"Me avisaron hace como tres o cuatro días y el gusto fue mucho, es una película hermosa, de una familia sordomuda en que los actores realmente lo son, tiene mucho corazón y comedia", expresa Derbez.

En Estados Unidos, donde radica desde hace casi un sexenio, Derbez ha trabajado con Adam Sandler en "Sandy Wesler"; "El cascanueces y los cuatro reinos", "Dora y la ciudad perdida". Ha producido "Cómo ser un latin lover" y "Hombre al agua".

Además de Derbez, participarán otros mexicanos en diversas secciones: Tenoch Huerta en Next con "Son of monarchs", un drama sobre un investigador en Nueva York que debe regresar a México y la realizadora Natalia Almada competirá en Documental US con "Users".

Carlos Lenin asistirá con su cortometraje "El sueño más largo" que recuerdo, en el cual una chica debe aprender a vivir tras la desaparición de su padre.

AC