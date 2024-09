Cacería Sangrienta. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

Cacería Sangrienta

Narra la historia de un grupo de chicos activistas que decide hacer una declaración ambiental vandalizando una tienda de artículos para el hogar que está a punto de cerrar. Pero su plan resulta terriblemente mal cuando quedan atrapados dentro y deben enfrentarse a un guardia de seguridad trastornado con una pasión macabra por la caza primitiva.

A medida que la noche se llena de violencia y terror, los jóvenes se encuentran en una lucha desesperada por sus vidas.

(Wake Up)

De RKSS.

Con Turlough Convery, Benny O. Arthur, Aidan o’hare, Jaqueline Moré, Charlotte Stoiber.

Canadá, 2024.

Sísifos. ESPECIAL/LAREDO 17-CAUCE CINE.

Es un interesante documental sobre las adicciones, que retrata del proceso de rehabilitación en un anexo mexicano. A través de un tratamiento basado en disciplina y fe, los residentes se embarcan en un viaje introspectivo, enfrentando sus miedos y anhelos con el deseo de renovarse. Compartir y repetir sus historias será una piedra angular en su búsqueda de redención.

De Nicolás Gutiérrez Wenhammar y Santiago Mohar Volkow.

México, 2019.

Fuerza Bruta: Sin salida. ESPECIAL/+QUE CINE.

Se trata de la secuela de la película de acción coreana The Roundup. Siete años después de la redada en Vietnam, Ma Seok-do se une a un nuevo escuadrón para investigar un asesinato. No tardará en indagar más cuando descubre que el caso tiene que ver con una droga sintética y una banda de asesinos.

(The Roundup: No Way Out)

De Lee Sang-yong.

Con Ma Dong-seok, Lee Joon-hyeok, Munekata Aoki, Jun Kunimura, Lee Beom-soo.

Corea del Sur, 2023.

Monumental Decadentes, la película. ESPECIAL/CINEMEX PRESENTA.

Rockumental que gira en torno a la icónica banda argentina Auténticos Decadentes y que acerca a los momentos más inolvidables de su épica presentación de este año en la emblemática Plaza de Toros de la capital del país. La cinta sólo se proyectará en el complejo cinematográfico de Cinemex.

