La vida de Thelma da un giro trágico cuando un accidente sumerge a su hijo Louis de 12 años en un coma. Al encontrar el diario de su hijo, descubre una lista titulada “diez cosas que tienes que hacer antes del fin del mundo”. Por ello, decide honrarlo haciendo cada una de las cosas de este listado, situación que le cambiará la vida por completo.

(La chambre des merveilles)

De Lisa Azuelos.

Con Alexandra Lamy, Hugo Questel, Muriel Robin, Xavier Lacaille.

Francia, 2023.

Triunfadora en Asia, esta película china de animación cuenta la historia de tres amigos, que viven en Guang Dong, un pequeño pueblo de China. Durante toda su vida han sido ignorados y han sufrido de bullying constantemente, pero deciden que es momento de cambiar su destino y luchar por sus sueños. Superando sus inseguridades y su miedos así como el clasismo que los rodea, para poder participar en una competencia de la “Danza del León”. Multipremiada en su país natal, esta pieza es inspiradora y está llena de color.

(I am what I am)

De Haipeng Sun.

China, 2021.

Es una película tailandesa que se centra en un matrimonio con una hija pequeña se muda a un condominio y alquila su casa a una jubilada y su hija. Pronto, la esposa comienza a notar un comportamiento inusual en su esposo, mientras su pequeña está siendo presa de una fuerza siniestra.

(Home for rent)

De Sophon Sakdaphisit.

Con Nittha Jirayungyurn, Penpak Sirikul, Sukollawat Kanarot, Pawarisa Surathin.

Tailandia, 2023.

