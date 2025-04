El segundo episodio de la segunda temporada de "The Last of Us" continúa esta intensa historia, introduciendo nuevos personajes, entre ellos Abby Anderson, quien es interpretada por Kaitlyn Dever. Esta nueva entrega se basa en los eventos del videojuego The Last of Us Part II, desarrollado por Naughty Dog, y mantiene la esencia que ha enamorado a millones: una narrativa profunda, personajes complejos y la exploración de temas como la pérdida, el amor y la redención.

La segunda temporada comenzó con el episodio titulado “Alone and Forsaken”, que mostró un vínculo cada vez más tenso entre sus protagonistas. El capítulo 2 llegará el domingo 20 de abril de 2025 a través de la plataforma de streaming Max, que requiere suscripción, y también se transmitirá por el canal de paga HBO.

El estreno está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), según confirmaron en redes sociales. Si no puedes verlo en ese momento, estará disponible en la plataforma para verlo cuando quieras.

Esta segunda parte de la serie retoma la historia cinco años después del final de la primera temporada, lanzada en 2022. En aquel desenlace, Joel tomó una decisión que cambió todo: rescató a Ellie del hospital de Las Luciérnagas, impidiendo que el grupo rebelde la usara como base para crear una cura contra la infección, al descubrir su inmunidad.

La temporada 2 contará con un total de siete episodios, dos menos que la primera, lo que sugiere que la adaptación completa del segundo videojuego podría extenderse a más temporadas. De hecho, HBO ya confirmó la producción de una tercera entrega incluso antes del estreno del primer episodio de esta nueva temporada.

 

Aquí te dejamos el calendario de estreno de los episodios según IMDB:

Capítulo 1: Future Days – 13 de abril de 2025

Capítulo 2 – 20 de abril de 2025

Capítulo 3: Something’s Got a Hold on Me – 27 de abril de 2025

Capítulo 4: Secrets – 4 de mayo de 2025

Capítulo 5: Wolves – 11 de mayo de 2025

Capítulo 6: Scars – 18 de mayo de 2025

Capítulo 7: Every Last One of Them – 25 de mayo de 2025

INSTAGRAM / @streammaxla

En cuanto al elenco, regresan Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. A ellos se suman nuevos rostros como Kaitlyn Dever en el papel de Abby y Isabela Merced interpretando a Dina. El reparto se completa con:

Ariela Barer como Mel

Tati Gabrielle como Nora Harris

Gabriel Luna como Tommy Miller

Young Mazino como Jesse

Catherine O’Hara como Gail

Danny Ramirez como Manny

Sandy Robson como Molly Scarpine

Rutina Wesley como Maria Miller

La historia se torna más intensa, más personal, y sin duda, más desgarradora. The Last of Us regresa no solo para contar lo que sigue, sino para poner a prueba todo lo que ya creíamos saber sobre sus personajes.

EE