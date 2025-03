Este sería el nuevo Profesor Snape para la serie de "Harry Potter" mde HBO

Un nuevo rostro acaba de develarse en el elenco de la esperada serie de “Harry Potter” que filmará HBO. Según "Deadline", el actor británico Paapa Essiedu será quien interprete a Severus Snape, el querido profesor de Hogwarts, papel originalmente encarnado por el fallecido Alan Rickman.

Essiedu ya está ultimando su contrato y fue uno de los primeros actores considerados para el proyecto. Sin embargo, la elección ha generado opiniones divididas entre los fanáticos. Algunos expresaron su descontento en redes sociales, especialmente porque la serie se promocionó como una adaptación fiel a los libros de J.K. Rowling, donde Snape tiene características físicas muy marcadas, que algunos consideran que Essiedu no cumple.

En plataformas como X, antes Twitter, se han leído comentarios como: "No tengo nada en contra de Paapa Essiedu, pero Snape no se le parece en nada. ¿Dónde está la piel cetrina, la nariz ganchuda y el pelo largo y negro? La serie ya no es fiel a los libros, y este es uno de los personajes más importantes", "Ojalá no sea cierto. Lo último que faltaba era que metieran el tema de la inclusión. El único personaje de color en las películas es Kingsley, y así debería seguir en la serie", y "¿No se iba a ser fiel a los libros? La inclusión por inclusión no traerá beneficios. Me temo que la serie será cancelada tras la primera temporada".

Otros internautas defendieron al actor y cuestionaron la actitud del fandom, argumentando que no se debería juzgar antes de ver su actuación completa.

Por su parte, Paapa Essiedu aún no ha hecho comentarios sobre la controversia en sus redes sociales.

Durante un evento de Max en Londres en diciembre de 2024, la productora Francesca Gardiner explicó que la serie respetará las edades "canónicas" de los personajes, incluida la de Snape, quien será representado con 31 años, lo que coincide con la edad de Essiedu.

Otros detalles sobre la serie:

John Lithgow, quien interpretará a Albus Dumbledore, confirmó su participación en el proyecto. La serie se filmará en los estudios Warner Bros en Inglaterra, donde también se grabaron las películas, y se espera que llegue a HBO a finales de 2026 o principios de 2027. Además, al menos 32 mil niños enviaron audiciones para los papeles de Harry, Hermione y Ron, aunque las decisiones finales aún no se han anunciado.

¿Otros papeles de Paapa Essiedu?

Paapa ha sido reconocido por su trabajo, incluida una nominación por su papel en "The Lazarus Project". Más recientemente, participó en la serie de espionaje de Netflix "Black Doves" y en la película "The Outrun". También formará parte de la comedia de terror "The Scurry". Comenzó su carrera con papeles en la adaptación televisiva de "A Midsummer Night's Dream" y en la miniserie "La casa de las miniaturas".

Te puede interesar: Maldita Vecindad e Inspector se presentarán en la Arena Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB