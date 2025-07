Estas son las cosas que no viste en el trailer de Stranger Things 5

El primer tráiler de la quinta y última temporada de Stranger Things ha desatado una ola de emoción entre los fans, pero más allá de las escenas de acción, los reencuentros y las lágrimas, hay muchos detalles que posiblemente pasaron desapercibidos a simple vista.

Aquí te revelamos los elementos clave que podrían ser cruciales para entender lo que se avecina en la temporada final de esta exitosa serie de Netflix.

La estación de radio WSQK, clave en la conexión con el Upside Down

La primera secuencia muestra a Steve ajustando la antena parabólica de una camioneta perteneciente a la estación de radio WSQK. Este lugar, aparentemente común, se convertirá en un punto central de la narrativa. Desde la primera temporada se insinuó que ciertas frecuencias pueden establecer contacto con el Upside Down, y en esta entrega, la estación servirá tanto como escondite como medio de comunicación entre los personajes.

Will, el sensor humano del Otro Lado

Will vuelve a ser un personaje fundamental: lo vemos entrando en trance varias veces, una señal de su vínculo persistente con el Upside Down. Cada vez que las luces parpadean —símbolo clásico de presencia demoníaca—, él reacciona, como si sintiera en la nuca el mal acercándose. Esta sensibilidad jugará un papel vital en las decisiones del grupo.

Easter egg inquietante: niños que reflejan al grupo original

Una secuencia muestra a un grupo de niños en una base militar, varios de los cuales recuerdan visualmente a los protagonistas originales. Este detalle, más que un simple guiño, podría estar relacionado con experimentos paralelos o nuevas generaciones de niños con habilidades especiales.

Dustin, entre el duelo y la venganza

Dustin visita la tumba de Eddie Munson, con una lápida vandalizada por quienes aún creen que lideraba un culto satánico. Este duelo se manifiesta también en los detalles: Dustin lleva anillos como homenaje a su amigo, una camiseta de la estación de radio y un tatuaje de murciélagos. La tensión aumenta al saber que los antiguos amigos de Jason seguirán acosando al grupo.

Nuevos portales… ¿y múltiples amenazas?

Una gran revelación es la apertura de dos portales. Uno está en el centro de Hawkins, al aire libre; el otro, aparentemente, dentro de una base militar. La diferencia en los suelos sugiere que no se trata del mismo lugar. En ambos, el fuego vuelve a ser clave como arma contra los monstruos del Upside Down, aunque esta vez podría no ser suficiente.

Equipos divididos y misiones paralelas

Como es costumbre en Stranger Things, los protagonistas se dividirán para enfrentar diversas amenazas. Dustin, Steve, Jonathan y Nancy cruzarán al Upside Down; 11 y Hopper también entrarán para explorar una misteriosa estructura; Lucas cuida de Max, mientras Mike, Will y Holly se dirigen hacia una base militar.

Regresos terroríficos: demogorgons, demodogs… y el azotamente

Sí, todos regresan. El tráiler confirma que veremos nuevamente a los demodogs, los temidos demogorgons y al azotamente, que aparece en forma de las mismas partículas oscuras que Will expulsó en la temporada 2. Además, se muestran flashbacks de Will cuando estuvo atrapado en el Upside Down, lo que sugiere que conoceremos más sobre su traumática experiencia.

Las pistas sobre una muerte importante

Una de las escenas más conmovedoras muestra a Nancy llorando mientras limpia sus manos ensangrentadas. Esto sugiere una muerte significativa. Aunque el tráiler no lo confirma, las teorías apuntan a Jonathan o incluso al padre de Nancy y Mike, quien podría ser víctima de un demogorgon que entra a su casa.

11, el Vacío y una profecía cumplida

Vemos a 11 en un tanque sensorial usando un traje de neopreno para entrar al Vacío, ese espacio mental donde solo ella puede entrar. Además, combate en el Upside Down junto a Hopper, enfrentando disparos y monstruos. Su poder parece incrementarse, cumpliendo con la frase que el Dr. Brenner le dijo en la temporada anterior: “Si quieres vencer a uno, tendrás que volar”.

Linda Hamilton y nuevos villanos

Una figura que llama la atención es la doctora K, interpretada por Linda Hamilton, quien podría jugar un papel antagonista desde las sombras del gobierno. Su rol aún es misterioso, pero será clave en la segunda mitad de la temporada.

El regreso de Vecna… más monstruoso que nunca

La escena final del tráiler muestra a Will desmayado, Joyce a su lado, militares caídos y la reaparición de Vecna. Esta vez, su apariencia es más aterradora: su mano izquierda ha mutado y su piel presenta picos y tentáculos. En una escena, incluso detiene el fuego con una sola mano, señal de que ha evolucionado más allá de lo que conocíamos.

Estos son solo algunos de los puntos destacados, para descubrir más de lo que no viste en el tráiler de Stranger Things 5, así que prepárate para teorías, sorpresas y una temporada que promete cerrar con broche de oro una de las series más icónicas de la última década.

YC