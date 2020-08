Está lista para el estreno de “La mexicana y el güero”

Bajo la nueva normalidad, desde hace nueve semanas se está grabando el nuevo melodrama de Televisa, “La mexicana y el güero”, historia protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler bajo la producción de Nicandro Díaz. Y la actriz argentina, Laura Vignatti, quien es parte del elenco, comparte cómo ha sido el proceso de estar rodando esta telenovela con tintes de comedia que se estrena el próximo lunes 17 de agosto a las 20:30 horas por Las Estrellas.

“Al principio (grabar) fue un poco complicado, había miedo y las ansias de no saber qué iba a pasar, pero la verdad es que la producción ha llevado todo bien, nos han estado cuidando mucho, nos han estado haciendo pruebas y todas las normas y reglas se tienen que cumplir, así que han sido semanas de trabajo bastante tranquilas, ya nos acostumbramos, es un hábito, porque vamos a tener que estar por mucho tiempo así”.

En la trama, “Andrea Ibarrola” (Itatí Cantoral), es una estafadora profesional que se entera que “Tyler Somers” (Juan Soler), es un millonario norteamericano que sufre la muerte de su madre adoptiva, quien en su lecho de muerte, le pide busque a su madre biológica en México. “Andrea” usa esta información para tenderle una trampa; formando una familia falsa, haciéndole creer que es su verdadera familia mexicana, con la finalidad de quitarle su fortuna.

“En la novela hay muchas mujeres, cada una con una personalidad y una manera de ser, eso está muy padre porque el público femenino se va a sentir identificado con varios personajes. En este caso se trata de una estafadora que se crea una familia que no es real, pero dentro de ella, habrá familias que sí son reales y ahí es donde empieza la comedia de situación y compulsión donde se genera el caos de cosas que se enredan”.

Laura interpreta a “Sofía”, “es una mujer que va a sufrir mucho y que le hará daño también a otras personas, pero es un personaje muy bonito que va a dejarle mucha enseñanza a la gente, es lo padre de este tipo de novelas, que siempre muestran valores y dan un mensaje a la gente”. “Sofía” será víctima del engaño y por malinterpretaciones se romperá su vida y su familia. “Demostrará lo difícil que es tener la convivencia con su hija, con su pareja y los problemas económicos que afectan de repente las relaciones, cómo los padres lastiman a sus hijos sin darse cuenta”.

La actriz comparte que es importante que el público sienta más cercanas las historias que ve en pantalla. “A mí me gusta representar a mujeres que son reales y que en otro personaje pueden encontrar un apoyo o entendimiento, porque todo el tiempo en las novelas estamos mostrando valores y mandando mensajes, que sepamos que la vida no es color de rosa y que a veces no todo está bien, porque es difícil salir adelante, levantarse cada día y seguir luchando y trabajando para sacar adelante a tu familia y seguir estando bien”.

Aunque el melodrama consume todo su tiempo, Laura destaca que tiene en manos un proyecto musical donde abarcará el canto y la composición, espera pronto poder hablar más acerca de esta faceta de su vida que también la tiene muy emocionada.