No hay álbum de Eminem sin polémica. Hoy 12 de julio de 2024 se estrenó "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)", su álbum número 12 en su carrera. Con este nuevo LP buscará su décimo No. 1 en Billboard 200. A sus 51 años, el rapero de Misuri tiene varios mensajes que repartir para algunos compañeros de la industria musical.

El blanco principal de sus ataques fue Diddy. El rapero Sean Combs ha sido señalado por múltiples denuncias de abuso sexual y ciertas actitudes fuera de la ley que se han acumulado por décadas. Primero, en su canción "Antichrist" hace referencia a las conductas violentas de Diddy contra su ex novia Cassie. Después, en "Fuel" juega con la fonética del ingles para asemejar el sonido de “rapero” a “violación”. Por último, en "Bad One", Eminem insinúa que Diddy puso una bomba en el carro de Kid Cudi justo cuando el rapero salía con su ex novia.

Además de a Diddy, Eminem escribió barras contra Kanye West, Ja Rule y Lizzo. Del primero se burla por sus polémicas apariciones públicas, además de criticar fuertemente sus últimas creaciones musicales. Con Lizzo y Ja Rule se concentra en un ataque lamentable a su físico y evita tocar el tema de la explotación laboral.

Políticamente incorrecto o no, Eminem se mantiene en tendencia a la espera de que se publiquen las primeras críticas hacia su nuevo disco. Escúchalo en las principales plataformas musciales.

