Luego de las fuertes críticas que ha recibido en los últimos tiempos por demostrar su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a su política migratoria, Grupo Frontera compartió recientemente un video en el que afirmaron que no simpatizan con ningún partido político. Este hecho dividió la opinión de los hermanos Aguilar, pues mientras Leonardo fue uno de los primeros en reaccionar de forma positiva, Emiliano, por el contrario, lo cuestionó severamente, reiterando su apoyo a la comunidad migrante.

Te puede interesar: Este es el director de cine que SÍ votó por Karla Sofía Gascón en los Oscar

Grupo Frontera se defiende de críticas por apoyar a Trump

La cancelación a Grupo Frontera se dio luego de que se diera a conocer que sus integrantes habían votado para que Donald Trump regresara a la presidencia de Estados Unidos. El hecho causó indignación debido a que uno de los principales objetivos del mandatario es la deportación masiva de migrantes mexicanos, los cuales se calculan que son alrededor de 39 millones de personas.

A casi un mes de los sucesos, Grupo Frontera finalmente abordó la situación para aclarar su postura. En una publicación de Instagram, sus miembros; Adelaido "Payo" Solís, Alberto Acosta, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr, Carlos Zamora y Carlos Guerrero, afirmaron que no habían hablado, debido a que eran muchos los rumores que se decían de ellos, los cuales les era imposible desmentir uno por uno, sin embargo, aseguraron que no son simpatizantes de ningún partido político y que su solidaridad está con los migrantes.

Hermanos Aguilar pelean por escándalo de Grupo Frontera

Entre las reacciones, llamó la atención el comentario que Leonardo Aguilar hizo, pues demostró su apoyo a la banda, originada en Edinburg, Texas.

Esto escribió: "Ustedes dénle, señores, los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos, los demás son gente sin que hacer, los reales sabemos quiénes son".

Al poco tiempo, Emiliano, su hermano mayor, compartió una serie de historias en las que, si bien, no mencionó su nombre y mucho menos etiquetó a Leonardo, el contenido sugería que se dirigía a su hermano, contra el que explotó por no tener un sentido crítico de la situación tan delicada que atraviesan los migrantes.

En los mensajes, Emiliano afirma que este no puede percatarse del gran problema social que está teniendo lugar, debido a que él ha sido un joven cobijado por el apoyo de su padre y una situación familiar económica estable, suerte con la que él no ha contado, pues debido a que son hijos del mismo padre y diferente madre, el mayor de los hermanos Aguilar ha vivido separado y, en diferentes etapas, en situaciones muy precarias.

"Tú siempre has tenido todo, nunca te ha faltado la atención y el amor del público, esa es la diferencia entre tú y yo, yo sé lo que es estar abajo y sin ningún centavo en la bosa y chingarle sin nada, he estado en lugares que te cag*rías ahí, yo sé que es lo que el público te mande a la verg*, pero también sé levantarme y sé que hay público que me ama, por ser REAL, una palabra que no conoces, mi carnal".

"Nuestra gente anda sufriendo por la culpa del gobierno de Estados Unidos, gente honrada que trabaja; los tratan como animales y tú con tus mamad*s de ´puro Grupo Frontera´".

La inconformidad de Emiliano fue tal que usó un término peyorativo para referirse a Leonardo, al tildarlo de "pendej*".

"¿Cómo puedes apoyar a Grupo Frontera, pendej*?, después de todo lo que está pasando con nuestra raza, aquí está un mexicano que muere por su raza, con los huev*s bien puestos, fuck, Grupo Frontera, aquí puro México, mi ´gallito fino´, ahí está su heredero de la dinastía, raza". ahondó.

"Gallo fino" es el apodo con que la familia Aguilar ha dado a conocer a Leonardo desde que se lanzó como cantante de regional mexicano.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB