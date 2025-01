El día de hoy la revista Vanity Fair Francia publicó un artículo titulado “Johanne Sacrebleu, «un film très français»: quand des Mexicains s'amusent à parodier Emilia Pérez” en el que se habla de la parodia mexicana de Camila Aurora González al narcomusical Emilia Pérez.

La cinta es una parodia del musical "Emilia Pérez", del director francés Jacques Audiard, y en pocos días se volvió viral en redes, acumulando más de un millón de reproducciones en YouTube y una calificación de 9.9 en IMDb. El artículo de Vanity Fair destacó el tono irónico del filme y cómo la producción mexicana satiriza los estereotipos franceses.

Según Vanity Fair, la película de González ridiculiza con humor los clichés franceses al retratar a sus personajes con marineras, boinas y una dieta basada exclusivamente en baguettes y croissants. Además, la historia gira en torno a una mujer trans heredera de un imperio de panadería que se enamora de su mayor competidor, lo que refuerza la intención de hacer una versión exagerada de los códigos cinematográficos franceses.

El artículo de Vanity Fair explicó que "Johanne Sacreblu" surgió como una respuesta a "Emilia Pérez", la película de Jacques Audiard nominada a 13 premios Oscar. El filme, protagonizado por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez, ha sido duramente criticado por la comunidad mexicana debido a su representación superficial del país, incluyendo la falta de actores locales en papeles principales y el tratamiento de la violencia y la corrupción desde una mirada ajena.

La propia directora Camila Aurora González señaló que su intención era evidenciar los estereotipos utilizados en "Emilia Pérez" al crear un "film muy francés" con los mismos errores de representación, pero esta vez dirigidos a Francia. En pocos días, su cortometraje superó el millón de vistas en YouTube y obtuvo una calificación de 9.9 en IMDb.

Ante la controversia, el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, ofreció declaraciones a CNN España el pasado 15 de enero. "El cine no da respuestas, plantea preguntas. Tal vez las preguntas que hace Emilia Pérez sean inapropiadas, no lo sé. Pero no las encuentro interesantes. Y si algo en la película resulta ofensivo, estoy dispuesto a disculparme", afirmó el cineasta.

Mientras tanto, "Johanne Sacreblu" sigue ganando popularidad en redes sociales. En X (antes Twitter), la publicación de Vanity Fair ha acumulado más de 136 mil vistas y 8.8 mil reacciones, con comentarios en francés y español que elogian la creatividad de la directora mexicana y su particular forma de responder a los estereotipos.

Camila Aurora González, Mexicaine transgenre, a créé un court-métrage parodique inspiré du très célèbre drame musical de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Johanne Sacrebleu est présenté comme un film sur la France, tourné au Mexique et fait sans Français. https://t.co/IhJqbK5JHv— VANITY FAIR FRANCE (@VanityFairFR) January 28, 2025

