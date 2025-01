"Emilia Pérez" ha levantado muchos comentarios negativos en redes sociales mexicanas, pese a que no ha sido estrenada en el país. Apenas unos clips que se han viralizado han sido suficientes para criticar la cinta. Frente a ello, Adriana Paz señala que muchos de estos comentarios vienen de personas que ni la han visto y han dejado de lado que se trata de una historia femenina potente.

La cinta, reciente ganadora del Globo de Oro y que apunta a quedarse en la terna final del Oscar, cuenta la historia de un narcotraficante mexicano, quien cambia de sexo para modificar su vida; para luego ayudar en causas sociales.

Karla Sofía Gascón como el exmafioso, Zoe Saldaña en el papel de la abogada que lo ayuda; Selena Gomez interpretando a la esposa del narco y Paz, quien tiene desaparecido a alguien cercano, conforman el elenco principal.

Entre las opiniones de usuarios en X y Facebook se encuentran mayoritariamente los que detestan que la historia haya sido dirigida por un francés (Jacques Audiard) y un elenco mayoritariamente extranjero; así como que haya tocado el tema de los desaparecidos, a consideración de varios, sin seriedad.

"Intento no quedarme con lo negativo, sino con lo positivo. Creo que lo que más me ha sacado de onda son muchos comentarios de la gente que está opinando sin verla y es algo que se ha generado y no entiendo muy bien de dónde vienen. Es peligroso. Están hablando de violencia y son violentos (en sus comentarios), está feo, la violencia no le viene bien a nadie", dice Paz.

"Se ha perdido de vista que es una película súper femenina, con personajes femeninos poderosos y de eso no se habla. Cuando comencé a hacer cine no había (historias), íbamos a casting y de pronto con compañeras era hablar de sí había personajes para mujeres y sí, pero sólo dos, pero eran la amante y la hija, y siete personajes masculinos. Una de las cosas poderosas de 'Emilia Pérez' es vernos a las cuatro juntas después en Cannes", explica.

La también ganadora de tres premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ("La caridad", "Hilda" y "La tirisia"), subraya que "Emilia Pérez" es una opereta, género musical que permite abordar y desarrollar de un modo lúdico las historias.

La opereta, derivada de la ópera, tiene como característica fundamental contar una trama inverosímil y disparatada.

"El primer pensamiento que tuvo Jacques (el director) al hacer esta película fue una opereta, después pensó hacerla en México, más de drama, y luego se dio cuenta que se estaba equivocando y regresó a la primera idea, la de la opereta.

"La gente dice que por qué no se hizo en México, pero pues porque la película lo pide, es una ficción, es una historia de un personaje de 'qué tal si hiciera tal cosa en su vida y le llevara una transformación y con esa transformación hiciera tales cosas'. Pero es una opereta en la que la gente canta y hace cosas que no haríamos en la realidad. Todas las opiniones son aceptables, lo que me parece feo es la violencia con la que se expresan", destaca la actriz.

"Emilia Pérez", que estrenará en salas mexicanas el próximo día 23, le permitió tener mayor seguridad en el canto, arte en el que había explorado en contados eventos, entre ellos, la entrega del Ariel.

"Los comentarios en Francia fueron tan buenos que de pronto me hicieron valorarme más en ese sentido y eso ha sido muy bueno, me he animado a hacerlo en otros lugares donde me daba pena", indica.

¿Racismo en los Globos de Oro?

Paz aclara que en ningún momento fue apartada del grupo de "Emilia Pérez" durante la pasada entrega del Globo de Oro, como se señaló en redes sociales y en algunos medios de comunicación.

Detalla que ella estuvo sentada en la misma mesa que el también actor del filme, Edgar Ramírez, con Camille y Clément Ducol (compositores), así como con una directiva de Netflix y gente de la serie "El pingüino".

"Gracias a quienes se preocuparon por mí, pero nos sentamos creo en tres mesas. Los que estaban por delante eran los nominados individuales de todos, de películas y series, no es que estuviera yo en un rincón abandonada. Yo estaba al lado de Edgar y hubo muchas veces que la cámara estuvo encima de nosotros, pero no sé qué sale al aire. Luego nos cambiamos, yo me fui a sentar al lado de Camille y así fue esto", precisa.

