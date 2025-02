Elenco de 'Emilia Pérez' se presenta en Hollywood sin Karla Sofía Gascón

El elenco de Emilia Pérez, la película con más nominaciones a los Óscar, estuvo presente este jueves en una ceremonia de premios en Hollywood, pero la actriz española Karla Sofía Gascón no asistió debido a la controversia por sus antiguos mensajes racistas y xenófobos en X.

Entre los asistentes a este popular almuerzo, organizado por el Instituto Estadounidense del Cine para honrar a las 10 mejores películas y series del año, se encontraban la mexicana Adriana Paz, el venezolano Edgar Ramírez, la estadounidense Zoe Saldaña y el director Jacques Audiard.

"He decidido, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos tuvimos juntos, dejar que el trabajo hable por sí solo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y diferente", dijo Gascón en un mensaje de Instagram.

Te recomendamos: Mon Laferte rendirá tributo a Violeta Parra durante FIM GDL 2025

La actriz Selena Gómez, compañera de reparto de Gascón, tampoco estuvo presente en este almuerzo, que honró en esta edición a los bomberos de Los Ángeles tras los devastadores incendios y homenajeó al cineasta David Lynch, fallecido el pasado 15 de enero.

El evento estaba programado para el pasado 10 de enero pero debido a los grandes fuegos que asolaron por más de tres semanas el condado de Los Ángeles tuvieron que posponerse.

'Emilia Pérez' estuvo entre las cintas reconocidas por estos premios junto a 'Anora', 'A Complete Unknown', 'Conclave', 'Dune: Part Two', 'The Brutalist', 'Nickel Boys', 'A Real Pain', 'Sing Sing' y la primera parte del musical 'Wicked', que parte con 10 nominaciones.

Por su parte, en el apartado de series figuraron 'Abbot Elementary', 'The Bear', 'Hacks', 'A Man On The Inside', 'Mr. & Mrs. Smith', 'Nobody Wants This', 'The Penguin', Shogun', 'True Detective: Night Country' y 'Shrinking'.

Los comentarios de la actriz española salieron a la luz en plena campaña por los premios Óscar, que se celebrarán el próximo 2 de marzo y en los que el narcomusical 'Emilia Pérez' parte como favorita con 13 candidaturas, entre ellas al de mejor actriz para Gascón.

La actriz, que se había convertido en la segunda española en ser nominada en esa categoría después de Penelope Cruz e hizo historia como la primera mujer trans nominada a los premios más prestigiosos de Hollywood, fue eliminada de la campaña de promoción tras revelarse los mensajes, de tintes xenófobos y racistas.

Ello explica su ausencia en los eventos que se celebran estos días en Los Ángeles, una semana clave para la decisión de los académicos de Hollywood, que tienen hasta el 18 de febrero para emitir sus votos.

La actriz española, por su parte, se defendió de las críticas en un mensaje en Instagram en el que aseguró que no tiene "nada que esconder" y que es víctima de la llamada "cultura de la cancelación".

NA