El despertar del líder digital

Cada día, al entrar a las redes sociales, nos encontramos con un número cada vez mayor de personalidades que surgen por compartir opiniones y su estilo de vida a través de un tweet, un video de YouTube o stories de Instagram y Facebook. Con una masificación de estos personajes era de esperarse que eventualmente entre ellos empezaran a destacar algunos por ir más allá en la generación de su contenido. Diego Plaza, director de FCO Group y Eliot Media, nos habla de este nuevo tipo de celebridad al que llama “líder digital”.

Plaza, en su conferencia “Impulsando a líderes digitales”, impartida dentro del marco de Despertares Impulsa, explica cuáles son las características de este nuevo tipo de emprendedor-artista-comunicólogo: “No es lo mismo un influencer que un líder digital, desde que se originó este término (influencer) se ha transformado el papel de estos; de pronto tener un alcance de millones se volvió algo espontáneo y quizá no repetible ni constante, de ahí se decantó a quienes tenían éxito constante. No se puede ser líder digital si no se tiene un propósito de mensaje, no puedes creer que vas a tener éxito sólo por subir un video a YouTube donde te la pasas bien en Six Flags, porque no estás generando una conversación ni una reflexión”.

La charla se enfoca en la plataforma que dirige Diego, Eliot Media, un conglomerado de medios digitales que produce varios shows de internet y reúne a personalidades en ascenso, pero que también realiza eventos como los Eliot Awards, que cuentan con la presencia de celebridades destacadas de la generaciones millennial y Z, como Yosstop, Luisito Comunica y los presentadores de Badabun.

“La pregunta más dura que me toca hacerle a los jóvenes que quieren empezar su proyecto, e incluso que ya tienen sus canales y redes, es: “¿Realmente tienes algo que decirle al mundo?”.

Sobre qué podría ser ese “algo”, él explica lo siguiente: “La parte central es creer en algo, y para eso debes tener un propósito, algo superior a sólo subir videos graciosos; esto puede ser el proteger el medio ambiente, generar consciencia, defender a una minoría o cambiar al mundo”. Una vez que se tiene contenido definido, “ahora sí piensa en cuáles van a ser los formatos para transmitir ese mensaje”.

Medios vigentes

En una época en la cual algunos ya dan por muertos a los periódicos, los libros físicos, la radio, la televisión e incluso el cine, Diego Plaza no duda en mostrar su desacuerdo: “No existe tal cosa como ‘mediocidio’, ninguna plataforma mata a otra, un medio viejo sirve para transmitir contenido nuevo, siempre y cuando éste sea relevante”.