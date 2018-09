El cine es muy bueno para hacer amistades: Gael García

El actor mexicano Gael García Bernal, que presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) las películas "Museo" y "Acusada", reconoció en una entrevista con Efe que la amistad es un factor importante a la hora de elegir los proyectos en los que trabaja.

"Museo", dirigida por el realizador Alonso Ruizpalacios y que es la primera película en español producida por YouTube, narra la historia de dos amigos que deciden robar el Museo Nacional de Antropología de México en 1985.

García Bernal admite que aceptó participar en el filme incluso antes de que Ruizpalacios tuviese un guión que enseñarle.

"Me invita Alonso y en un momento en el que todavía no existía guión. Hablamos de la película como tres años antes de que la filmáramos", explicó.

"Y desde el momento en que lo hablamos, estaba convencido porque me encanta lo que (Ruizapalacios) hace, sabía que íbamos a disfrutar mucho trabajando juntos, que yo iba a disfrutar mucho trabajando con él", continuó.

AP / T. Martin

García Bernal reconoció que la amistad es un "factor importante" a la hora de elegir los proyectos en los que se involucra.

"Creo que el Indio Fernández dijo que 'yo hago cine para viajar y hacer amigos'. Lo de hacer amigos se me hace que es una cosa que sí entiendo bastante bien. Y viajar también obviamente", declaró.

"Pero si quisiera viajar haría otras cosas también. Pero hacer amigos es fantástico. El cine es muy bueno para hacer amistades profundas. Hacer películas es un acto de fe y se vive un momento muy intenso con esas personas", explicó el actor de 39 años.

"Y es ahí donde pueden pasar los años y las amistades siguen intactas como si fuéramos primo hermanos todos. Es muy bonito trabajar en el cine y hacer estas amistades", concluyó.

García Bernal dijo que "Museo", en la que también participan los actores Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro y Lisa Owen, "es una película que está muy bien hecha, que trata de unos temas interesantes que me interesan mucho: temas sociológicos, temas nunca mejor dicho antropológicos".

"Es una gran película, una película que está bien hecha, que tiene una historia muy divertida y a la vez muy reflexiva que creo que puede abrir una veta de discusión interesante", dijo.

Sobre México, el actor considera que tras la elección de Andrés Manuel López Obrador, vive "un momento interesante".

"Hay una esperanza de que haya esperanza. Venimos de épocas muy convulsas y de múltiples y múltiples casos y cosas que deberían de ser suficientes para nosotros bajarnos del barco y decir que la vida no tiene sentido. Este concepto de país no tiene sentido", comentó.

"Pero ahí está también la resiliencia y la fuerza de un país con esa identidad tan interesante como la tiene México, en la que seguimos adelante y nos ayudamos mucho".

"Y así, como sucede en esas tragedias, suceden cosas increíbles, hermosas, nacen puntos de vista interesantísimos. Y es mi colmena creativa. Y en el mundo encontraré una persona con la que tenga tanta referencias en común y empatía artística como la que tengo con Alfonso Cuarón o Ruizpalacios", reflexiona.

El actor terminó explicando que es esa relación lo que le mantiene tan cerca de México a pesar de su éxito internacional.

"Quiero poder volar con la libertad que me da el lugar de donde vengo. ¡Y por lugar me refiero incluso hasta el seno materno! Ese lugar de donde vengo no lo puedo negar, sería un desperdicio", declaró.

"Irme por una ruta que otros ya trazaron, irse a hacer la ruta clásica, la establecida. Por eso se siente divertido y por eso también me gusta trabajar en México porque puedo hacer lo que quiera", concluyó.

JB