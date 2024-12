El Señor de los Anilos: La guerra de los Rohirrim es una cinta de animación que se reencuentra con los espectadores fans de la mitología de Tolkien.

El Señor de los Anilos: La guerra de los Rohirrim. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Ambientada entre los eventos de las trilogías de El Hobbit y El Señor de los Anillos, escrita por la guionista de las ya citadas sagas —Philippa Boyens— y pensada como una trama canónica respecto a las obras dirigidas por Peter Jackson, La guerra de los Rohirrim es el más reciente capítulo en los relatos tolkenianos creados para la pantalla grande.

Con el sello distintivo de la animación japonesa y un trabajo visual impresionante, este largometraje lleva a los tiempos de Helm Hammerhand, legendario rey de Rohan, quien deberá defender su territorio en una batalla épica contra los dulendinos.

Toma en cuenta que, aunque se trata de un filme animado, no es una pieza para niños, sino para adolescentes y adultos. Sin duda, esta es una pieza imperdible para los incondicionales de El Señor de los Anillos.

El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim

(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)

De Kenji Kamiyama.

Voces originales: Brian Cox, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Gaia Wise.

Estados Unidos-Japón, 2024.

Con información de Arturo Garibay.

