El “Rock en tu idioma” sabe mejor que nunca

Los clásicos del rock mexicano resonarán en el Auditorio Telmex el próximo 28 de septiembre, en punto de las 21:00 horas, a través de la exitosa gira “Rock en tu idioma”, la cual llegará bajo el concepto de la “Evolución”.

Los encargados de encender la nostalgia serán: Sabo Romo (Caifanes), Rosa Adame y Héctor Quijada (La Lupita), Ugo Rodríguez (Azul Violeta), Humberto Calderón y Sergio Santacruz (Neón), Piro (Ritmo Peligroso), María Barracuda y Chiquis Amaro (JotDog), Cecilia Toussaint, Leoncio Lara (Bon y los Enemigos del Silencio), así como Arturo Ybarra (Rostros Ocultos).

A propósito, EL INFORMADOR conversó con varios de estos emblemáticos músicos, quienes están listos para hacer vibrar a los tapatíos con los hits que los encumbraron en las décadas de los años 80, 90 y 2000, ahora respaldados por Bobo Producciones.

“La pandemia nos pasó a perjudicar en más de un sentido y ha costado trabajo volver a juntarnos, porque cada quien tiene sus propios proyectos, son logísticas diferentes, porque todos tocamos y todos tratamos de generar, hacer discos y canciones, pero después de muchos años de trabajo y la post pandemia, nos cruzamos en el camino con Bobo Producciones, que me parece que han llevado el espectáculo de Latinoamérica a un nivel que yo, por lo menos, no recuerdo con las cosas locales. Y esto nos lleva a que finalmente se establezca una relación en la que conocemos personas nuevas, pero nos reencontramos con gente que tenía mucho tiempo que no veíamos y que fueron artífices de otra forma del ‘Rock en tu idioma’ en el 86 y que ahora están acá y ya estamos de la mano”, comenta Sabo Romo.

Para Rosa Adame también hay muchas emociones de por medio con esta continuidad que se le está dando a ese concepto sonoro: “Estoy muy feliz, sin embargo, no he dejado de hacer cosas, tanto en casa, como gastronómicas; también tengo un programa en el portal del adulto mayor desde hace cinco años en el que hago muchas cosas, tuve grupos de bossa nova y jazz, en fin, no me he alejado del todo, pero regresar a este gran proyecto me hace muy feliz, me entusiasma muchísimo y me encanta volver a compartir el escenario con mis amigos, que al final nos conocemos desde hace tantos años, que ya somos una familia”.

Sobre a qué les sabe el rock en estos momentos de su vida con todos estos cambios que ha habido en la industria, más la trayectoria que tienen, Ugo responde: “Sabe mejor que nunca, porque si bien es algo con lo que hemos venido creciendo desde que arrancamos en esta profesión, hoy en día lo valoramos mucho más, sobre todo porque hay tantas vertientes y corrientes surgiendo continuamente que, qué bueno que existan y que haya un público para todos, pero nosotros estamos disfrutando muchísimo este proyecto, somos una familia, nos conocemos desde hace muchos años, somos fans los unos de los otros y nos divertimos un montón. Es un verdadero placer cada vez que nos subimos al escenario, como espero que les resulte placentero acompañarnos este 28 de septiembre en el Auditorio Telmex”.

Refiere que se da una interacción muy “bonita”, “a mí, por ejemplo, me toca cantar algunas canciones de Azul Violeta, pero también me tocan algunas de Soda Stereo, de los Amantes de Lola o de Charly García, y eso es una experiencia increíble, porque aunque las hemos escuchado mil veces, es muy diferente cantarlas entre nosotros, voltearnos a ver y darnos cuentas que estamos felices no sólo por estar juntos, también por estar frente a toda esta gente con la cual estas canciones han traspasado generaciones”.

Y es que no cualquiera puede jactarse de tener himnos como estos emblemáticos músicos. “De alguna manera han sido canciones que han sobrevivido al paso del tiempo gracias al público. Las estrellas de este proyecto son las canciones y aquí están interpretadas por algunos de los que las hicimos y por intérpretes que hicieron otras de ellas. Al final de cuentas es un show que te va a llenar de recuerdos en versiones irrepetibles, con mucho corazón y emoción, porque todos crecimos ganándonos el escenario con bravura y gallardía, porque cuando comenzábamos, había que ganarse el espacio y es así que todos tenemos esa energía de salir a entregarnos a full, para que cuando estemos todos juntos se sienta como una bomba atómica”, confiesa Sergio.

Trabajo y admiración, las claves

Arturo Ybarra, de Rostros Ocultos, resalta que convivir entre todos es darse cuenta que se hace equipo con gente entrañable donde desde siempre ha habido una admiración mutua: “Hay un gran respeto, porque son músicos que yo he admirado y cuando veo que ejecutan sus instrumentos, pues sí sientes una responsabilidad y un desafío de estar a la altura de este proyecto. Yo nunca había ejecutado los temas de otras personas, siempre había tocado los temas de Rostros Ocultos y este fue un desafío, de llegar a la altura de una canción de Azul Violeta, de Caifanes o de Neón”.

Por su parte, Sabo Romo resalta que este concepto es vida para ellos, “entretener es lo que mejor nos sale y es lo que mejor queremos hacer, más en un punto en el que todo está muy convulsionado, donde hay mucha gente muy triste y nosotros también lo hemos estado. Y esto que hacemos cura, igual que muchas otras músicas y otras cosas que suceden afuera”.

El concepto seguirá por el gusto que les produce desarrollarlo, “seguirá exactamente hasta el momento en el que deje de ser divertido y yo creo que le cuelgan años y años”, reitera el músico. La gira seguirá por otras ciudades como Puebla, Mérida, Querétaro, Monterrey, San Luis Potosí y Ciudad de México, entre otras. También habrá material nuevo, “estamos trabajando arduamente”, finaliza Sabo.