“El Rasta”, cuando la edad es lo de menos

El reality deportivo “Reto 4 Elementos” llegó a su fin el domingo pasado y el ganador de la primera edición es Gabriel Pontones, mejor conocido como “El Rasta” —de 49 años—, quien después de superar los múltiples obstáculos en la Riviera Maya transmitidos por el Canal de las Estrellas, eliminó a sus rivales y ahora está listo para unas merecidas vacaciones con su esposa.

“Estoy de ‘arrástrenme por favor a la cama’, pero muy feliz, satisfecho, orgulloso y agradecido”, comenta Pontones en entrevista al detallar que antes de iniciar el programa su meta sí era coronarse como ganador; sin embargo, al ver los retos, el primer lugar le pareció más lejano:

“Al comenzar el reality sí era mi objetivo… Sí soy una persona muy competitiva, me gustan muchísimo los deportes, de aventura principalmente, pero una vez que entré y vi el nivel de los rivales dije ‘ok, con no ser el primer eliminado estoy contento’, y de ahí el plan era ir paso a paso, no irme en la primera semana, luego no irme en el primer mes… y así constantemente poniéndome diferentes objetivos y metas y pues al final se nos dio afortunadamente”.

Además, destaca que su tiempo de preparación previo a entrar en la competencia deportiva fue poco: “Me invitaron un mes antes de que comenzara el programa, entonces, pues traté de preparar de la mejor forma posible con cardio y ejercicio de rapidez, pero en un mes, ¿qué tanto puedes hacer?”

Sin embargo, su estilo de vida ya lo había preparado durante más de 40 años, pues es amante de los deportes y desde niño se acostumbró a la naturaleza: “Hay cosas que en un mes, dos o tres no te puedes preparar para algo así… Esto era algo que yo vengo aprendiendo desde que mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí a acampar, a pescar, bucear… Todas esas experiencias de vida fueron lo que me prepararon para salir victorioso en esto”.

Experiencias y obstáculos

En el desarrollo del programa televisivo, Pontones vivió un sinfín de experiencias y dificultades, pero el mayor fue el trabajo en equipo: “Podría haber una persona fuerte y habilidosa en un equipo, pero de ahí también te encontrabas con alguien sin esas virtudes, ahí es donde el ‘Reto 4 Elementos’ se pone muy padre. Esta parte era donde tenías que sacar la paciencia, la tolerancia y ponerte en el zapato de las otras personas para poderlos ayudar o para saber cuándo pedir ayuda”.

Igualmente, recuerda especialmente la primera pista, “esa ansiedad y nervios de por fin enfrentarte a otro equipo y poder medirte, ahí es donde las cosas se ponían interesantes”. Tampoco olvidará “la prueba donde nos sumergían en el agua, ¡fuertísimo!, muy muy difícil y ahí es donde me di cuenta del nivel de competitividad que traíamos todos, ahí supe que esto se venía con todo”. Así, Pontones se lleva del reality, además del premio —dos millones de pesos— como ganador, “experiencias muy buenas, muy interesantes, unas malas, pero al final experiencias y éstas suman”.