Alquimia es una de las tapatías que prometen en la próxima edición de Dreamfields. Con tan solo 25 años de edad, la joven DJ se suma al cartel de uno de los festivales más importantes y masivos del país y de Europa de música electrónica.

Cynthia Quintana comenzó desde muy pequeña a involucrarse en la música; ha tomado distintos cursos y aprendió a tocar la guitarra, el piano y el bajo. Después de experimentar con algunos géneros, decidió enfocarse a la música techno, house y sus variantes como tech house, minimal, entre otros.

"Empecé a ser DJ porque siempre me quise dedicar a la música, mis papás son músicos. Al principio no sabía que quería ser DJ, sino que imaginaba estar tocando en bandas o ser cantante, pero ya que empecé a tomar clases, y a tocar diversos instrumentos, no encontraba algo que me llenara por completo hasta que conocí la música electrónica", señaló en entrevista.

Con dos años y medio de trayectoria, Alquimia comenzó tocando puertas en restaurantes y bares de Guadalajara, como Bar Américas, Casa Cobra, White Venado, lugares donde le han permitido dar a conocer su proyecto profesional.

"Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr".

Para Alquimia, llegar al Dreamfields es un sueño hecho realidad, además de que es una gran oportunidad para abrir nuevas oportunidades.

"Estoy super emocionada, algo nerviosa. Siento que por fin se hará un sueño realidad tocar enfrente de mucha gente. Espero ver a mucha gente ahí y poder conectar con todos, y sobre todo que sea la primera vez de muchos festivales", confesó.

Alquimia reveló que uno de los retos más difíciles en su carrera es ser reconocida por su música y no por su imagen.

"Ha sido un poco complicado, siendo mujer te invitan esperando más que nada por imagen y no le prestan atención a tu música y no confían en ti. Pero poco a poco voy demostrando que puedo hacer exactamente lo mismo que un hombre".

También reconoce que hay mucha competencia en los dos géneros, pero para Alquimia lo más importante es "tener tu personalidad, tu escencia",

"Me ha acostado posicionarme, pero también tengo poquito tiempo, dos años y medio que empecé a tocar y me hace falta muchísimo camino".

CONOCE

Dreamfields se realizará en la explanada del Estadio Akron los próximos 19 y 20 de noviembre.

Los boletos en Fase 4 oscialan en 2 mil 490 en zona general y 4 mil 090 en VIP.

jb