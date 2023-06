Don Francisco: “La experiencia hace la diferencia”

El conocido comunicador chileno Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, recibió en días pasados las constancias que lo acreditan como poseedor de tres Récords Guinness por su gran trayectoria en el mundo del entretenimiento y la televisión en Hispanoamérica, un conjunto de distinciones que dan fe de la experiencia de una leyenda viva de la televisión continental.

En estos términos, dos de las distinciones le fueron otorgadas, primero, por sus 60 años y 277 días ininterrumpidos trabajando frente a las cámaras en programas televisivos, como “Sábado Gigante”, “Qué Dice el Público” y “Don Francisco Presenta” y ser el presentador de mayor edad al frente de estos programas de variedades; asimismo, una tercera constancia fue para “Sábado Gigante”, por contar con una duración total de 53 años y 42 días. Estos datos forman parte ya de la edición 2024 del prestigioso anuario.

Desarrollo y crisis

En entrevista con EL INFORMADOR, Don Francisco comentó: “cuando leí que uno de estos reconocimientos era por 60 años y 277 días ininterrumpidos en las comunicaciones, me dije: ‘confieso que he vivido’. Por otra parte, emociona que aún no se ha batido el récord de ‘Sábado Gigante’ y el de conductor que ha estado más años en el programa, eso significa que representé bien el trabajo y talento de una cantidad inmensa de colegas y artistas de todo tipo”.

En cuanto a la evolución de la televisión como medio en nuestro continente, Kreutzberger ha sido testigo de privilegio, aunque “también de la crisis”, aclara, “porque la evolución empieza de a poco, pero cuando la televisión comienza le produce una enorme crisis a la radio, donde se hacían los shows nocturnos y se contaba con público, audiencia, se hacía radioteatro. Irrumpe la TV y empieza a crecer y, cuando aparece el Internet, entonces produce una comunicación desregulada que produce a la TV la misma crisis que sufrió la radio”.

Con todo, Don Francisco se ha mantenido por décadas como una figura descollante para los medios en Latinoamérica, “pero la televisión en sí, los medios tradicionales como la radio, los diarios y las revistas sufren una crisis porque todos están regulados, excepto internet; es como tener una tienda que vende sin pagar impuestos, y las de al lado están obligadas a pagarlos. La segunda, de modo inevitable, tendrá más dificultades”.

Nuevas generaciones

Ahora bien, en palabras de comunicador, en cuanto a las teleaudiencias, “los más jóvenes apelan al teléfono, que nosotros los viejos manejamos más mal. Ellos están acostumbrados a ver muchas imágenes en espacios pequeños, nosotros las preferimos más claras y definidas, en espacios más grandes”.

Y también “las generaciones cambian”, destaca Kreutzberger, no buscan lo mismo para su entretenimiento, “los hombres y las mujeres han cambiado; sobre todo, porque las mujeres han elevado su nivel enormemente durante los últimos 20 años (lo cual es excelente); están en un sitio de igualdad con los hombres. Las familias tienen, asimismo, cambios importantes; trabajan ambos y cuidan del hogar, la mujer tiene menos hijos que antes o ninguno. Esta es una sociedad nueva, una comunidad virtual, donde se puede estar en la misma mesa y comunicarse por medio de WhatsApp”.

Futuro y trabajo

Ahora bien, preocupado siempre por mantenerse actualizado en los medios, admite el conductor de televisión: “No ha sido sencillo para mí; porque he partido muy tarde. Por ejemplo, en cuanto a lo del podcast, es apenas ahora que empiezo, me dije que había que entrar con eso y ahí nos fuimos con el podcast”.

Hacia adelante, Don Francisco planea hacer un programa a través de Internet llamado “El Club de los Ochenta”, una emisión dirigida a personas de 70 años de edad o más, “y con ellos persigo armar, construir una plataforma”; pero no deja de reconocer que estas plataformas de hoy, “así como ofrecen oportunidades para muchos, a otros se las limitan (basta recordar las crisis de TV, radio y medios impresos tradicionales”.

Finalmente, ante un panorama en el que pinta un futuro de trabajo, para Kreutzberger “siempre hay que ser optimista”, porque para el pesimismo “habrá tiempo”.

Don Francisco observa cómo le develan su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 08 de junio de 2001. AFP/L. Nicholson

Pasión y experiencia

¿Y qué motiva a Don Francisco para continuar con su trabajo? ¿Qué le sigue atrayendo de ser un comunicador? Simple, contesta que “Es la pasión. La pasión por comunicar y transmitir”, algo para lo que se necesita talento, “y como yo, el saber representar el talento de mucha gente, y lo sigo haciendo cuando hago reflexiones y represento entonces el talento de quien se comunica conmigo”.

Y sin embargo, en esta larga trayectoria el comunicador ha pasado “por todo tipo de crisis, de salud, de la familia, del trabajo, qué se yo; ahora, yo siempre -para eso- tengo una frase: la experiencia hace la diferencia”.

Justo esa experiencia hace que la gente lo busque y le solicite ayuda o consejo en este ámbito, refiere Don Francisco, “ayer precisamente, una nieta me dijo que quiere venir a entrevistarme para que le dé las claves que considero que me han permitido llegar a dónde estoy. Y le he dicho que escuche mi podcast, que se llama ‘Qué dice el público’, pues ahí publiqué las diez claves que, creo, me ayudaron en la vida”.