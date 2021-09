Dolores O'Riordan, la vocalista de la banda irlandesa de rock The Cranberries, hubiera cumplido este 6 de septiembre 50 años y para recordar el talento de la cantante, fallecida en 2018.

Debido a esto, la banda The Cranberries lanzó este lunes el video de “Never Grow old”, en homenaje a O'Riordan.

“Feliz cumpleaños Dolores. Estás con nosotros siempre… Con amor, Ferg, Mike y Noel”, escribió la banda en Instagram, junto a una fotografía de la cantante.

Dolores O'Riordan fue una de las cantantes más icónicas del rock, no sólo en Irlanda, sino en el mundo entero.

The Cranberries dejó huella a nivel internacional dentro de la música en la década de los 90 con temas como "Dreams", "Zombie", "Linger" y "Just my imagination", entre otros.

Con su disco debut en 1990, "Everybody else is doing it, so why can´t we?", el grupo vendió más de cinco millones de copias tan solo en Estados Unidos.

O'Riordan murió el 15 de enero de 2018 en Londres, cuando se encontraba en una sesión de grabación; tenía 46 años de edad.

