Documentan las violaciones a los Derechos Humanos

Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos estudiantes sobresalientes del Tecnológico de Monterrey, fueron asesinados la madrugada del 19 de marzo de 2010, en el campus central de instituto. Se toparon con la muerte a la entrada de su “Casa de estudios”. Sus nombres ni ocupación llegaron a los medios de comunicación inmediatamente: al contrario, tras un montaje de los militares que los acribillaron se afirma que son sicarios, armados “hasta los dientes”. Su historia se cuenta en el documental “Hasta los dientes”, una cinta que “Nace del dolor y de la rabia” y que tendrá su estreno comercial este 14 de septiembre en la Fiesta del Cine Mexicano.

Alberto Arnaut, el director, nos contó cómo decidió investigar y contar la historia: “Conocí a Javier Francisco. Era hijo de una familia cercana a la mía. Cuando visitaba a mi abuela convivíamos muchísimo. Me indigné muchísimo cuando me enteré de que había sido asesinado, no solo eso: que se trataba de sicarios”. Así comenzó este proyecto, que creció: “Al principio sólo quería limpiar el nombre de los estudiantes, pero entré en contacto con el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y me di cuenta de que tenía que ser mucho más grande: contar la forma brutal cómo los asesinaron, la búsqueda de justicia de las familias”.

Sobre la decisión de contar la historia como documental, el director agregó: “Me interesaba que la gente supiera que este caso sucedió, en la vida real. No me servía hacer una película de ficción, no hay una conexión con la realidad. Una de las fuerzas del documental es que establecen una relación cercana entre lo que hay en pantalla y la experiencia de vida”.

Este caso no es aislado en el contexto mexicano: “Es un caso paradigmático, pero no el único ni el más grave. A partir de que Calderón lanzó la guerra contra el crimen organizado las violaciones a los Derechos Humanos han ido a la alza, cada vez peores. No parece haber una salida próxima. Es algo que como realizador me preocupa”.

La idea de hacer “Hasta los dientes” nació en 2011, fueron siete años en el proyecto, por varias cuestiones, como la falta de recursos: “No podía realizar la película con lo que tenía, busqué fondos nacionales e internacionales. Y que no había estudiado cine: necesité un periodo de aprendizaje”. Alberto estudió comunicación, enfocado al periodismo y ciencias sociales: “En 2013 empecé la maestría en cine documental. Hice un cortometraje como fotógrafo”, agregó.

El estreno de este documental en cines comerciales es muestra de la pertinencia del tema: “Es algo inusual, sobre todo su participación en esta primera Fiesta del Cine Mexicano que hizo Cinemex junto al Imcine: se pudo proyectar en 400 salas en el país. Es algo inusual para cualquier documental y para muchas películas mexicanas, ficción o documental”.

Entre las secuencias está el testimonio de una testigo presencial, que se resguarda en una tienda abierta las 24 horas. La intención fue: “Que las personas supieran que en ese momento, a esas horas, cualquier persona que pasara por ahí estaba en peligro. Fueron Jorge y Javier, pero pudo ser cualquiera. Que sintieran el miedo, el peligro que corremos mientras el ejército sigue en las calles”.

Otro testimonio interesante para el espectador es el de un reportero de nota roja, que explica la situación y parece tener mayor conocimiento de estrategia que los propios militares: “Es lo absurdo: algo tan lógico como que en una balacera se corte la circulación, para que más personas no corran peligro. Demuestra que el ejército no tiene preparación para realizar labores de seguridad pública ni salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Y tiene una protección política que les hace pensar que es más fácil matar a una persona y sembrarle armas para decir que es sicario, en lugar de reconocer que en medio de una batalla hieren a ciudadanos y llamar a una ambulancia. Prefieren matarlos y decir que son sicarios a reconocer que disparan contra personas inocentes”.

El documental se proyectó en la gira de Ambulante, en la que Alberto pudo estar presente en varias funciones: “Creo que la película no termina cuando terminan los créditos. Es importante seguir la discusión, creo que la gente lo necesita. Era importante que estuviera allí para detonar el diálogo. En varias funciones estuvieron los papás de Jorge, una de las víctimas. Le da una dimensión más humana”.

Sigue “Nómadas de la 57”

“Hasta los dientes” explica cómo se dan las violaciones a los Derechos Humanos y el contexto en que se dan. Puedes firmar la petición de Amnistía Internacional sobre el caso en www.alzatuvoz.org/estudiantes. Alberto trabaja en otro largometraje documental, titulado “Nómadas de la 57”: “Un proyecto que retrata la vida de los camioneros en México”.