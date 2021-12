Djimon Hounsou, el hombre clave en “King’s Man: El Origen”

Un grupo compuesto por los peores tiranos y genios criminales se reúne para ejecutar un plan que hará desaparecer a millones: la Primera Guerra Mundial; un hombre deberá correr contra el tiempo para detenerlos. Descubre el nacimiento de la primera agencia de inteligencia independiente en “King’s Man: El Origen”, cinta que llega este 30 de diciembre a los cines de México.

El filme es protagonizado por Gemma Arterton, Harris Dickinson, Djimon Hounsou y Ralph Fiennes. En entrevista, Djimon comparte su experiencia tras leer por primera vez el guion de Matthew Vaughn -director-: “Me sorprendió mucho por la forma hermosa en que Matthew entrelazó la historia de ficción con los hechos reales”.

En la cinta Ralph Fiennes interpreta al aristócrata “Duque de Oxford”, un exsoldado convertido en pacifista, que comienza a formar una red secreta de espías mientras el mundo tambalea al borde de la guerra en 1914. El recién llegado Harris Dickinson es su hijo, “Conrad”, quien contra los deseos de su padre se enrola en el ejército británico.

Por su parte, Hounsou interpreta a “Shola”, un guerrero africano que ahora trabaja para “Oxford” como su mayordomo, aunque en secreto es una parte esencial de la incipiente organización Kingsman, junto con “Polly” (Gemma Arterton), la niñera de la familia.

“‘Shola’ es muy correcto y un hombre de gran integridad. Parece ser de una tribu guerrera de Senegal. Tiene una personalidad guerrera, pero muy tranquila al mismo tiempo”, comparte Hounsou, a lo que agrega: “En cierto modo, es la mano derecha de Oxford y obviamente es muy importante para él, pues lo ha acompañado a través de todos los altibajos en la creación de este servicio secreto llamado ‘Kingsman’”.

—¿Qué puedes contarnos sobre tu personaje?

—Mi nombre es “Shola” y soy de diferentes lugares de África. Digo que soy de diferentes lugares porque “Shola” parece ser de una colonia francesa como Senegal, pero de alguna manera es de África Oriental. Pero está bien, es una historia de ficción (risas). Soy como una especie de ressortissant, como decimos en francés: alguien de Senegal que ha luchado junto a los franceses durante la guerra. Es ese tipo de personajes.

—¿Cómo se involucra con Kingsman?

—“Shola” se hizo amigo de “Oxford” en África y es el resultado de su maravillosa colaboración. Obviamente, en la historia verás rápidamente la dinámica con “Conrad” cuando era un niño. Parece que fui su cuidador durante el trágico momento en que perdió a su madre.

—¿Cómo se compara el tono de esta película con las dos anteriores?

—Bueno, es bastante diferente. Lo único que puedo decir sobre Kingsman y sobre este período de la historia, es que tiene mucha relevancia para la historia de Europa de principios del siglo XX, en la que todos los primos reales estaban peleándose entre sí, lo que provocó la Primera Guerra Mundial. Y así, de una manera muy educativa, toca la historia de las primeras formaciones de Europa y la Primera Guerra Mundial y, posiblemente más tarde en otras películas abordará la Segunda Guerra Mundial (risas). También hay un aspecto que es muy entretenido, en el que estamos tratando de derribar a este villano ruso, “Rasputín”, interpretado por Rhys Ifans, que es bastante enigmático y carismático.

—Cuando Matthew se te acercó, ¿cuál fue tu primera reacción?

—Había estado en Londres muchas veces, pero la oportunidad más conmovedora fue cuando Matthew me invitó para discutir un proyecto. En ese momento, creo que acababa de terminar “Gladiador”, o tal vez “Las cuatro plumas”, así que me reuní con él en Londres para un proyecto que estaba pensando dirigir en ese momento; de hecho, él no había dirigido nada en absoluto. Era productor de Guy Ritchie y el equipo acababa de terminar “Snatch”, así que fui a verlo. Nunca hicimos la película y perdimos contacto. He visto su desarrollo como director y me sorprendió verlo contar esas historias y hacer tan bien esas películas de acción... Y luego, recibí su llamado para esto, me sorprendió mucho y me sentí emocionado por trabajar con él. Me alegra que mis expectativas no me hayan engañado.

—¿Cómo es ser dirigido por él?

—Puede ser un fastidio para los detalles… También puede ser un fastidio para la historia (risas). Si se sienta a pensar demasiado, sabes que tienes problemas y que está a punto de cambiar algo… Pero no sabes cuánto lo aprecio como director. Espero encontrar formas de mostrárselo; y es que es un hombre maravilloso para trabajar. Aunque también puede ser problemático, porque tiene sus ideas y quiere imponerlas, no hay forma de evitarlo. Puede ser un fastidio porque piensas: “¡Yo sólo quiero irme a casa!, porque me ha encarcelado en Londres durante cuatro meses”… Quiero decir, literalmente filmamos desde el 5 de enero y sentía que estaba en la “cárcel Matthew Vaughn” (risas). Pero lo quiero mucho y siento que vale la pena el proyecto, aunque estoy listo para volver a casa y ver a mi hijo.

—¿Cómo ha sido trabajar con Ralph Fiennes?

—Bueno, me conmueve mucho hablar de Ralph porque no lo conozco como persona, pero lo veo como un artista y es increíble. Su trabajo está tan lleno de humildad y es muy fácil coprotagonizar junto a él. Lo que obtuve al trabajar con él en la pantalla fue fantástico.

—¿Y qué hay de Gemma Arterton? Sus personajes tienen muchas escenas juntos.

—Gemma, qué mujer tan encantadora; es hermosa y muy atenta. Fue lindo estar a su lado y trabajar con ella.

—La historia se desarrolla en diferentes países. Además del Reino Unido, ¿filmaron en otras naciones?

—¡No debes conocer a Matthew! Matthew no saldrá de casa (risas). Si Matthew pudiera hacer sus películas en su jardín, lo haría. Lo digo en serio. Él es así. Se hizo todo en Londres; incluso, África fue filmada en Londres… ¿Puedes creerlo? Una de las ideas atractivas en la historia era filmar la primera parte de la cinta en África porque, por supuesto, transcurre en África. Pero vengo aquí y él nos dice: “Vamos a filmar esto en Londres” (risas). Entonces vas a las reuniones en su propiedad y constantemente está entrando y saliendo gente, productores y miembros del equipo. Eso es lo que estaba diciendo: estuve preso por cuatro meses. Nos tuvo a todos aquí; incluyendo a las personas en quienes confía estuvieron aquí, así que está permanentemente trabajando y hace que todos tengan que acercarse a él y no le gusta salir.

—Finalmente, ¿cuáles fueron los retos que superaste para filmar esta cinta?

—Bueno, el mayor desafío tuvo que ver con el aspecto físico de la secuencia de acción; para realizarla tuvimos una gran ayuda, pues fuimos guiados por el equipo de especialistas. Nuestros dobles corporales fueron absolutamente increíbles, no se podía notar la diferencia entre cuando entraba yo y cuando mi doble de acción se hacía cargo. Pero dicho esto, fue una escena tan difícil de filmar, muy, muy difícil. Por supuesto que tiene su montaña rusa emocional. Quiero decir, la historia, el drama emocional de padre e hijo fue a lo largo de esta secuencia. Pero fue un desafío bastante hermoso y ciertamente uno que es gratificante mirar ya terminado.

Djimon Hounsou. A la derecha, el actor nació en Benín, pero vivió en Francia desde que tenía 12 años. ESPECIAL

Todo sobre “King’s Man: El Origen”

“King’s Man: El Origen” es la precuela de las dos películas anteriores de Matthew Vaughn de la franquicia “Kingsman”: “Kingsman: El Servicio Secreto” y “Kingsman: El Círculo Dorado”.

La cinta está dirigida por Matthew Vaughn y protagonizada por: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou y Charles Dance.

Matthew Vaughn, David Reid y Adam Bohling son los productores; mientras que Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn y Ralph Fiennes son los productores ejecutivos.

“King’s Man: El Origen” se basa en el libro de historietas “El servicio secreto”, de Mark Millar y Dave Gibbons, la historia es de Matthew Vaughn y el guion de Matthew Vaughn y Karl Gajdusek.

Para esta entrega, Vaughn y su coescritor, Karl Gajdusek, ubicaron la historia de los orígenes de “Kingsman” en medio de los trascendentales acontecimientos que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial, cuyo principal escenario (pero no el único) fue Europa.

¿Quién es Djimon Hounsou?

Hounsou nació en Benín -África Occidental- y vivió en Francia desde que tenía 12 años. Sus películas incluyen: “Amistad”, “Gladiador”, “Diamante de sangre”, “En América”, “Un lugar tranquilo Parte II”, “Las cuatro plumas”, “Constantine”, “La tempestad”, “Guardianes de la Galaxia”, “Furious 7”, “La leyenda de Tarzán”, “El Rey Arturo: La leyenda de la espada”, “Capitana Marvel”, “Shazam” y “Cómo entrenar a tu dragón 2”.