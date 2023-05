Disney y los esfuerzos para conservar la fauna marina de México: Entrevista con Jesse Senko

México es un país de diversidades infinitas. Sus costas resguardan algunos de los mares más ricos del mundo, con fauna que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra, y especies que migran año con año de los océanos más distantes, pero que escogen en nuestras aguas sus refugios momentáneos.

La maravilla de los mares mexicanos encuentra su contraste con la vida de los humanos en tierra firme. Más allá de los hoteles lujosos, y de los resort de cinco estrellas, y los paraísos reservados para los extranjeros, muchos de los habitantes que pueblan las costas de México son pescadores pobres, que viven al día con lo que consiguen sacar del mar. En ocasiones la necesidad y la vida misma no les permite diferenciar lo que pescan en sus redes, y en sus jornadas diarias, además de su alimento, pescan tortugas vulnerables y otros diversos animales que se encuentran en riesgo de desaparecer.

Los pescadores mexicanos son comunidades vulnerables. NTX/ ARCHIVO

A través del Fondo de Conservación de Disney, el científico Jesse Senko trabaja con las comunidades costeras de Baja California para enseñarles a los pescadores mexicanos nuevos métodos de pesca, responsables y autosustentables, no sólo por la vida marina, sino para beneficio de los pescadores mismos, pues es un ciclo del que todos formamos parte: cuidar el mar, y cuidar así y volver más digna la vida humana.

Jesse, ¿cómo es que decidiste dedicar tu vida a este trabajo en particular? Me imagino que eres un hombre que ama el mar...

Cuando era un niño, cuando tenía doce años, fui con mi familia de vacaciones y nadé con las tortugas marinas. Recuerdo haber nadado con ellas, regresar al bote, y haberle dicho a mis padres, quiero estudiar a las tortugas. Se burlaron de mí. Desde niño he estado obsesionado con ellas. Y siempre he intentado encontrar formas de protegerlas.

Aquí en México, un gran porcentaje de nuestros pescadores son pobres. Viven al día. ¿Cómo pueden ser educados en proteger animales vulnerables cuando su único sustento viene de la pesca?

EL INFORMADOR/ ARCHIVO

En lo que debemos de pensar es que esto no sólo se trata de proteger a las tortugas, sino cómo podemos proteger a los pescadores y a las comunidades costeras, y cómo podemos mejorar sus vidas. Eso beneficiará a las tortugas marinas. Muchos de los pescadores en México no buscan capturarlas; las protegen. Es una molestia lidiar cuando las capturas, pues cuando estás en una embarcación pequeña, en el medio del océano, tienes que sacar a los animales de la red, lo que resulta muy problemático. En muchos casos los pescadores se ven forzados a cortar la red, es más fácil. Entonces trabajamos con ellos para desarrollar acercamientos y soluciones distintas, cómo podemos reducir la captura incidental de tortugas, cómo hacerlo más fácil.

Un ejemplo: a través del Fondo de Conservación de Disney, desarrollamos luces de energía solar que ponemos en las redes de pesca, y las cuales reducen la captura incidental de tortugas en un rango del 50 al 90%. Es grandioso, y también encontramos que se reduce la captura de otras especies. Esto les reduce a los pescadores de 55 a 70 minutos, pues ya no tienen que remover a los animales de las redes, lo que hace que la pesca sea más efectiva. Así que intentar encontrar esos escenarios ha sido muy importante para nuestro mundo, y ha sido una de las razones por las cuales hemos tenido éxito.

Has estado en Baja California. ¿En qué otra parte de México has trabajado con los pescadores?

Trabajamos principalmente en Baja California. Pero nos enfocamos tanto en el Pacífico como en el Golfo. Recientemente, con el Fondo de Disney, nos vamos a expandir a Sinaloa y a Sonora. También estamos interesados en Oaxaca. Estamos expandiendo nuestro trabajo, y nuestro propósito es toda la costa del pacífico mexicano.

¿Los pescadores mexicanos han estado dispuestos a aprender estos nuevos métodos que les has enseñado?

EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Tenemos muchos pescadores y comunidades costeras que han estado muy interesadas en trabajar con nosotros. No hemos encontrado a nadie que no quiera. Es encontrar un balance: obviamente queremos trabajar en áreas donde hay mucha captura incidental de tortugas marinas, pero también queremos alcanzar comunidades vulnerables que puedan beneficiarse de nuestra ayuda. Es intentar encontrar más comunidades marginadas, y comunidades con alta captura incidental de tortugas marinas.

¿Qué piensas de la situación en México considerando la corrupción del gobierno, o la caza ilegal? ¿Ha afectado tu trabajo?

En realidad no, porque la gran mayoría de los pescadores con los que trabajamos no trafican con tortugas, ni las venden en el mercado negro. En verdad no quieren capturarlas, para ellos es muy problemático sacarlas de las redes. Es muy diferente al tráfico de rinocerontes, elefantes o cualquier otro tipo de animales, donde si hay redes muy grandes de tráfico. En realidad no lidiamos con eso. En México, estas comunidades sólo quieren hacer una vida, pero desafortunadamente capturan a muchas tortugas y especies vulnerables, así que nuestro propósito es cómo facilitarles la vida.

Jesse, mi última pregunta es, ¿cómo encuentras el coraje para seguir luchando estas batallas diarias? ¿Qué es lo que te mantiene motivado?

"La biología no protegerá a los animales sino trabajamos con los pescadores y las comunidades costeras". Jesse Senko. ESPECIAL

Todo se remonta cuando estaba en la maestría, en 2008, en Florida. Estábamos rastreando a las tortugas marinas, sus movimientos. Todos me decían; para protegerlas, tienes que entender a dónde van. Y lo que ocurrió fue que, durante todo un verano, rastreé a las tortugas hasta redes de pesca. Se morían en las redes. Los pescadores me traían a las tortugas y eso me sorprendió mucho, porque para ellos era un problema tener a esas tortugas, y querían ser parte de nuestro proyecto, de nuestro trabajo. Me di cuenta de que la biología no protegerá a los animales sino trabajamos con los pescadores y las comunidades costeras, mientras no les enseñamos soluciones para reducir la captura incidental.

En ese momento comprendí que, si alguna vez hacía un doctorado, sería para desarrollar luces solares para redes de pesca, y hacer así el trabajo más fácil, más sustentable, más eficiente. Lo que me motiva es pensar en aquellos días, cuando rastreábamos tortugas, y no importaba nuestro trabajo, porque se morían en las redes. Eso me enseñó la importancia de trabajar con los pescadores.

Eso es lo que me motiva. Mucha de esa inspiración viene de las comunidades costeras. Muchos ven a los pescadores como los malos de la historia, como los que causan daño; sólo quieren vivir. Quieren hacer una diferencia en el modo en el que pescan, quieren que sus hijos crezcan en un mundo con tortugas marinas. Y eso es lo que me inspira.

EL INFORMADOR/ ARCHIVO

