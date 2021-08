Disney celebra la amistad con mash up exclusivo de canciones

Disney está celebrando la amistad con música, y lo hace con este mash up con algunas canciones más icónicas como “Yo soy tu amigo fiel”, “Un amigo fiel” y “We´re All in this together”.

De acuerdo con Disney, las nuevas versiones son interpretadas por el grupo D´Capella.

Disney: ¿De dónde surgen estas canciones icónicas?

Las canciones que componen el mash-up forman parte de historias únicas que pueden disfrutarse en Disney+.

TOY STORY : donde nace el clásico “Yo soy tu amigo fiel”, invita a conocer la divertida fantasía acerca de las vidas que llevan los juguetes cuando están solos.

: donde nace el clásico “Yo soy tu amigo fiel”, invita a conocer la divertida fantasía acerca de las vidas que llevan los juguetes cuando están solos. High School Musical : Troy y Gabriella, de la preparatoria East High, secretamente hacen audiciones para el musical de la escuela. Una lección acerca de aceptar a los demás, trabajo en equipo y ser uno mismo, acompañada por canciones divertidas como “We’re All In This Together” y geniales pasos de baile.

: Troy y Gabriella, de la preparatoria East High, secretamente hacen audiciones para el musical de la escuela. Una lección acerca de aceptar a los demás, trabajo en equipo y ser uno mismo, acompañada por canciones divertidas como “We’re All In This Together” y geniales pasos de baile. ALADDIN: el éxito “Un amigo Fiel” es una presentación y dedicación a todo de ritmo de un Genio carismático hacia el encantador y joven callejero Aladdín. Juntos se embarcan en un viaje apasionante repleto de aventuras y personajes adorables.

Las celebraciones también se extienden a las principales plataformas de audio, donde los fans tendrán acceso a una playlist especial compuesta por una selección de canciones sobre la amistad de los clásicos de Disney.

