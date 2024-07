Desde el miércoles 26 de junio de 2024, el nuevo Disney+ en América Latina brinda a sus suscriptores mayor volumen de contenido relevante y de calidad para todos sus suscriptores.

En una sola plataforma, podrán disfrutar de la amplitud de las ofertas de series, películas, producciones latinoamericanas, documentales y entretenimiento en vivo de Star y los deportes de ESPN, expandiendo la oferta de contenido que ya incluía las historias de las queridas marcas de Disney.

Los Simpson: Temporada 35. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

El nuevo Disney+ trae grandes estrenos y nuevas temporadas de los favoritos de los espectadores de Latinoamérica, entre otras novedades como la película de 20th Century Studios La primera profecía estrenará el 10 de julio; el episodio de final de temporada de Star Wars: The Acolyte, la serie de acción real de Lucasfilm, tendrá su debut el 16 de julio; la tercera temporada de la serie de FX El Oso desembarcará el 17 de julio; la temporada número 35 de Los Simpson, que estrenará el 31 de julio; la cuarta temporada de Only Murders in the Building llegará el 27 de agosto; otras esperadas series son Agatha: en todas partes de Marvel Television, que estrenará el 18 de septiembre; Ariel y Wizards Beyond Waverly Place llegarán al servicio este año.

Por primera vez, la oferta deportiva de ESPN llegará al nuevo Disney+ con un amplio catálogo de eventos y shows en vivo. Los fans del deporte tendrán acceso a toda la emoción detrás de cada batazo de la MLB en su temporada regular. Los suscriptores podrán disfrutar del futbol americano de la NFL, el mejor tenis de los Grand Slam, el Abierto Mexicano y los diferentes torneos ATP y WTA. Para quienes disfrutan de la pasión del futbol, Disney+ también llevará a la pantalla algunos encuentros de la Liga MX, la Liga MX Femenil y los torneos de la UEFA Europa League y UEFA Conference League; de las grandes ligas europeas como la Serie A de Italia, y la Eredivisie de Países Bajos; además de las más esperadas carteleras de boxeo de ESPN Knockout y del mejor análisis deportivo de SportsCenter, el show insignia de ESPN en toda Latinoamérica, y los shows más relevantes, encabezados por Futbol Picante.

El Encargado: Temporada 3. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

En alianza con destacadas casas productoras de la región, muy pronto llegarán a la plataforma nuevas producciones latinoamericanas de los géneros más diversos y protagonizadas por reconocidos talentos. Durante el mes de julio estrenarán el 16 de julio, Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, la continuación de la icónica serie colombiana; el 19 de julio, llegará la tercera temporada de la exitosa serie argentina El Encargado; y el 24 de julio, la quinta temporada de Impuros, la aclamada serie dramática brasileña (estas dos últimas del sello Star Original Productions).

Durante la segunda mitad del año, también desembarcarán proyectos íntegramente realizados en México como Checo Pérez: ¡No te rindas, cabr#n!, una nueva docuserie sobre el reconocido piloto mexicano de Fórmula 1; DANNA: Tenemos que hablar–Un filme de Childstar un documental que sigue la transformación personal y profesional de la artista; la comedia dramática El rey de los machos, protagonizada por Luis Tirado Morales y Christian Chávez; el reality Los Chávez, con la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez y su familia; y la nueva serie de comedia Mamá Cake protagonizada por Susana Alexander y María Antonieta de las Nieves. También estrenará la segunda temporada del reality Los Montaner y, más adelante, llegarán la serie de comedia romántica Entre Paredes con Aislinn Derbez; un nuevo docureality de viajes con mucho humor con Juanpa Zurita, que se encuentra en etapa de producción; y una nueva serie de ficción protagonizada por Tini Stoessel, Jorge López y Martín Barba.

Los Chávez. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

La amplia propuesta de contenido integrado del nuevo Disney+ estará conformada por miles de horas de entretenimiento de calidad, de todos los géneros y para todos los públicos de los estudios de Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, y Searchlight Pictures.

La propuesta de entretenimiento general de la Compañía estará agrupada en una nueva sección de Star, incluyendo títulos de Searchlight Pictures, 20th Century Studios y FX, producciones originales creadas íntegramente en América Latina y entretenimiento en vivo; y la oferta de ESPN, la marca más respetada y reconocida para fans del deporte en la región, bajo la nueva sección de ESPN, además de las series, películas y documentales disponibles en las secciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM