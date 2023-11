La segunda temporada de la serie de comedia original de Disney+ Papás por encargo se estrena en el servicio de streaming este miércoles 8 de noviembre con todos sus episodios.

Jorge Blanco, Michael Ronda, Lalo Brito, Farah Justiniani y Fátima Molina vuelven a interpretar los personajes centrales de la historia, que ahora sigue a California, a su madre y sus tres padres adoptivos en una gira musical por el territorio mexicano que traerá nuevas intrigas y aventuras.

Papás por encargo: Temporada 2. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Realizada en México por BTF Media, la nueva temporada de Papás por encargo embarca a California, a su madre Itzel y a sus tres padres adoptivos -Miguel, Morgan y Diego- en un nuevo viaje a lo largo y ancho de México que trae más enredos, intrigas y momentos memorables en familia.

La historia comienza un año después del reencuentro de California con Itzel, su madre, tras el arresto de Riquezes y Gamboa y la fuga de Patricio Sandoval. Como se aproxima el juicio de los delincuentes en Ciudad de México, Itzel y California se dirigen allí luego de haber hecho un viaje por todo el país para reconectar y recuperar la relación madre e hija.

En la capital mexicana se reúnen nuevamente con Morgan, Diego y Miguel, quienes han atravesado diferentes experiencias de vida a lo largo de este año, haciendo presentaciones musicales como “Los 3 cobertores” y mantienendo vivo el sueño de la banda.

Tanto los papás como California creen que finalmente todos volverán a estar juntos como antes, pero Itzel tiene otros planes: Quiere llevarse a su hija a vivir a Oaxaca. Devastada por la idea de volver a separarse de sus adorados padres, California convence a su madre de sumarse juntas a una gira musical de Morgan, Diego y Miguel, donde espera que cambie de parecer y comprenda que su lugar es con ellos en Ciudad de México. Mientras recorre lugares mágicos y vive aventuras inesperadas por todo el territorio mexicano junto a su madre y sus padres, California advertirá que su plan no es tan fácil de llevar adelante, y deberá confiar una vez más en el fuerte vínculo que todos comparten para tener la familia unida que siempre soñó.

Junto al elenco protagónico, las actuaciones de Alfonso Borbolla, Daniel Haddad, Mauricio Isaac así como la participación especial de Paty Cantú y también marca el regreso de Karla Farfán, al tiempo que introducen nuevos personajes interpretados por Carlos Morett, Gabriel Nuncio, Julio Graham y Mónica Dionne.

La música es otro elemento central de la producción, a lo largo de los episodios, despliega covers de canciones icónicas como Suave de Luis Miguel y Que no quede huella de Rodolfo Aicardi. El álbum completo está disponible en todas las plataformas digitales a partir de este 8 de noviembre, el cual también contará con canciones originales compuestas por los protagonistas de la serie como Me Gusta, Aunque no estés y Ven, esta última podrá ser escuchada a partir del 27 de octubre.

Estrenada en julio de 2022 en Disney+, Papás por encargo rápidamente conquistó a los espectadores con una historia que subraya el valor de la familia elegida, combinando humor, emoción e intriga de la mano de personajes profundamente humanos.

La primera temporada ya se encuentra disponible en su totalidad en Disney+.

Con información The Walt Disney Company México.

XM