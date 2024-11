Beatles ‘64 es un nuevo documental producido por Martin Scorsese y dirigido por David Tedeschi, que se estrena exclusivamente en Disney+ este viernes 29 de noviembre de 2024.

La película registra el electrizante momento en el que The Beatles visitaron Estados Unidos por primera vez. Con imágenes nunca vistas de la banda y de los grupos de jóvenes fans que ayudaron a impulsar su fama, la película ofrece la inusual oportunidad de ver el momento en el que se convirtieron en la banda más influyente y querida de todos los tiempos.

El 7 de febrero de 1964, The Beatles llegaron a la Ciudad de Nueva York y fueron recibidos con un entusiasmo y una euforia sin precedentes. Desde el instante en el que aterrizaron en el Aeropuerto Kennedy, en donde los esperaban miles de seguidores, la Beatlemanía arrasó Nueva York y el país entero. Su emocionante debut en The Ed Sullivan Show atrajo a más de 73 millones de espectadores, y fue el evento televisivo más visto de la época.

Beatles ‘64 presenta el espectáculo, pero también refleja una historia más íntima detrás de las cámaras, mostrando el compañerismo que había entre John, Paul, George y Ringo, mientras experimentaban una fama inimaginable.

La película incluye imágenes inéditas de los documentalistas pioneros Albert y David Maysles, restauradas en 4K por Park Road Post en Nueva Zelanda. Las mezclas de sonido de las actuaciones en vivo de The Beatles en su primer concierto en Estados Unidos, en el Coliseum de Washington, D.C., y sus presentaciones en The Ed Sullivan Show, fueron remasterizadas utilizando la tecnología de-mix por WingNut Films y remezcladas por Giles Martin. Destacando este momento cultural y la resonancia que continúa teniendo en la actualidad, la música y las imágenes se complementan con nuevas entrevistas a Paul y Ringo, así como a fans cuyas vidas se vieron transformadas por The Beatles.

Beatles ‘64 está dirigido por David Tedeschi y producido por Martin Scorsese, Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde, Mikaela Beardsley, con Jeff Jones y Rick Yorn desempeñándose como productores ejecutivos.

