Diego Verdaguer: Ana Victoria despide a su padre con emotiva foto

Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, despidió a su padre con un emotivo mensaje y una fotografía muy especial.

“Estoy eternamente agradecida”

En la madrugada, Victoria, que recientemente se convirtió en mamá, compartió el comunicado en el que se informó el fallecimiento de Verdaguer, y escribió: "Papi descansa en paz".

Además, esta mañana posteó una instantánea en la que Diego Verdaguer aparece cargando a su recién nacido hijo llamado Lucca; en el mensaje que acompaña la foto, Ana Victoria le agradece a su padre todo lo vivido, los buenos momentos y los aprendizajes.

"Papi, gracias por todo, absolutamente todo lo que eres y con ello todo lo que nos diste. Estoy eternamente agradecida. Esta imagen permanecerá para siempre en mi corazón", se lee.

En diciembre, Diego posteó en Twitter un video en el que aparece abrazando a su nieto: "¡Un instante de amor eterno!. Hoy celebro a @soyanavictoria quien está cumpliendo años, y a Lucca Miguel por existir".

¿Quién es Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer?

Ana Victoria comenzó su carrera artística desde que tenía 13 años, como corista en los conciertos de Diego; en sus redes presumía del amor y admiración que sentía por sus padres, como en esta publicación de 2020, cuando comenzaba la pandemia, Ana Victoria reflexionó sobre los tiempos difíciles y que lo más importante era la familia y el amor. Aprovechó para agradecer el amor que tanto Amanda como Diego habían sembrado en su corazón.

"Un poco irónico celebrar la felicidad en estos días apocalípticos. Pero no podemos dejar que la tristeza que abunda las calles, los negocios cerrados, la incertidumbre en la salud y en la economía nos depriman. Decidí compartir esta foto porque me parece un momento perfecto, la época, la moda, la victoria en la que Vivian mis padres y yo tan feliz con mis jazmines. Quizá solo intento recordarles y recordarme a mí misma, que lo más valioso que tenemos es nuestra familia. Cuiden de ella, ahora más que nunca, si se han equivocado hagan enmiendas, si no están dando todo su corazón aprovechen estas horas muertas para demostrar cuánto aman. Yo estoy muy agradecida por toda la felicidad que sembraron en mi. Gracias infinitas @yoamandamiguel & @diegoverdaguer".

En esta foto, Ana Victoria recuerda los días en los que tenía que quedarse con la nana mientras sus padres se iban a trabajar.

Diego Verdaguer siempre estuvo cerca de la carrera musical de Ana Victoria, quien participó junto a sus padres en la gira "Siempre Juntos", la cual incluyó conciertos en más de 30 ciudades de Estados Unidos.

