Día Mundial del Rock: Las caras del éxito

La música es vida y el rock alimenta el alma. Hoy miércoles 13 de julio se celebra el Día Mundial de este género musical que ha impactado a muchas generaciones cuyas bandas y solistas lo han consolidado como uno de los más importantes y emblemáticos en el mundo.

Desde Elvis Presley, pasando por The Beatles, The Doors, The Rolling Stones y Kiss, hasta agrupaciones mexicanas como Caifanes, Maná, Molotov o Café Tacvba, el Rock es un estilo que ha permeado al paso del tiempo.

El Día Mundial del Rock se conmemora el 13 de julio en homenaje al megaconcierto masivo “Live Aid” realizado en 1985 que se desarrolló en una fecha igual, y el cual llegó de manera simultánea a más de 72 países teniendo como sedes principales al Wembley Stadium de Londres y el JFK Stadium de Filadelfia.

El evento se desarrolló en pro de las comunidades de África que vivían situaciones complicadas de hambruna. Bandas como U2, Scorpions, The Who, Queen, David Bowie, Black Sabbath, Led Zeppelin, Phil Collins y Paul McCartney, entre otros participaron en este magno espectáculo.

Y a propósito de reconocer el legado de quienes han impulsado el rock, estos son los rostros más sobresalientes del género a nivel internacional, nacional y local.

INTERNACIONALES

Mick Jagger

Mick Jagger, líder de la banda The Rolling Stones. AFP / ARCHIVO

El músico británico Mick Jagger, líder de la banda The Rolling Stones y que está próximo a cumplir 79 años de edad el 26 de julio, es un referente del rock. Sus movimientos sobre el escenario, su peculiar manera de cantar y su fiereza escénica lo han hecho ser un icono de este estilo musical.

Bono

Bono es el líder de U2. ARCHIVO

Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, es el líder de U2. El músico de 62 años, originario de Dublín, Irlanda, le dio una esencia más contemporánea al rock a finales de los 70 y principios de los 80. Además, desde la música él y su banda se han enfocado en abanderar causas sociales.

Debbie Harry

Debbie Harry de 77 años sigue tocando por el mundo con su banda Blondie. ARCHIVO

Pocas son las mujeres que se han desarrollado en el rock y que han persistido en él al paso del tiempo. La diva del punk y el new wave, Debbie Harry de 77 años sigue tocando por el mundo con su banda Blondie. En la década de los 70 se convirtió en una abanderada de la diversidad y la libertad. En mayo pasado estuvo tocando en el Corona Capital de Guadalajara.

Paul McCartney

Paul McCartney es uno de los rockeros vivos más famosos del mundo. ARCHIVO

Originario de Liverpool, Reino Unido, Paul McCartney es uno de los rockeros vivos más famosos del mundo, sino es el que más. Con 80 años de edad, sigue siendo un referente para las nuevas generaciones. Con The Beatles comenzó su legado, pero en solitario ha labrado una carrera de éxitos por el mundo.

Bob Dylan

Otra leyenda del rock y la literatura, porque vaya que es un gran poeta, es el enigmático Bob Dylan de 81 años de edad. Es una de las estrellas más prolíficas e influyentes del siglo XX que redefinió el concepto del rock al mezclarlo con el mundo de la poesía.

Hay otras leyendas importantes del rock que ya murieron, pero que su legado continúa, es el caso de Freddie Mercury, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, David Bowie y John Lennon. Así como otras grandes figuras que continúan haciendo música, como Ringo Starr, Sting, Marilyn Manson, Slash, Ozzy Osbourne, Axl Rose, Gene Simmons, Steven Tyler, Iggy Pop, Jack White y Eddie Vedder, entre otros.

NACIONALES

Saúl Hernández

Saúl Hernández con Caifanes. ARCHIVO

Con Caifanes y Jaguares, Saúl Hernández se ha convertido en un importante músico que empodera al rock latinoamericano dándole su propia esencia que viene de la idiosincrasia mexicana. Las canciones que interpreta son generacionales y sigue activo creativamente hablando.

Fher Olvera

Otra cara conocida del rock nacional es la de Fher Olvera, líder de Maná, banda tapatía que se ha colocado en el gusto del público porque también no tiene miedo a mezclarse con otros géneros como el pop. Ha desarrollado una gira por diferentes ciudades de México, justamente para celebrar su orgullo nacional.

Alex Lora

Alex Lora con El Tri. ARCHIVO

Este músico se crió en los barrios de la Ciudad de México y con su música ha mostrado las caras de un país de contrastes. Alex Lora le canta al amor, pero también les tira sus verdades al gobierno y a quienes oprimen al pueblo. La música de su banda El Tri también le da color e identidad a México.

Rubén Albarrán

Este músico cobró fama en la década de los 90 con la banda Café Tacvba. INSTAGRAM / @ru.albarran

Este músico cobró fama en la década de los 90 con la banda Café Tacvba, con un estilo más irreverente, arrebatado, pero respetando la cultura y las tradiciones de su país, Rubén también a través de su música lleva un mensaje ambientalista y de paz.

Julieta Venegas

Julieta hizo que los amantes del pop disfrutaran sin reservas de los acordes del rock. EL ARCHIVO

Una gran exponente del rock en los 90 y a principios de los 2000, es Julieta Venegas. Si bien su música ha experimentado distintas sonoridades, sus inicios fueron el rock y fue también de las primeras mujeres en empoderarse a través de él. Julieta hizo que los amantes del pop disfrutaran sin reservas de los acordes del rock.

El rock mexicano no se puede entender sin la presencia de Rita Guerrero, Rockdrigo González, Luis Güereña y Sax, entre otros músicos más que han trascendido. Pero también continúan vigentes figuras importantes como Enrique Guzmán, Roco, Eli Guerra, Alejandro González, Sergio Vallín, Juan Calleros, Alfonso André, Sabo Romo, Chetes, Francisco Familiar, José Madero, León Larregui, Gil Cerezo y otros músicos muy importantes más.

LOCALES

José Fors

El músico cubano, José Fors, fundador de la banda de rock tapatía, Cuca, es un gran precursor del movimiento rockero en la Perla Tapatía, irreverente, pero también culto, ha dado gran proyección a la escena local.

Ugo Rodríguez

El vocalista de Azul Violeta también es uno de los músicos más destacados del rock tapatío que ha llevado con orgullo los sonidos que se gestan en Guadalajara. Esta banda con gran proyección en los 90 es una de las más queridas del público.

Sara Valenzuela

La Dosis fue una banda que arropó a la talentosa Sara Valenzuela, quien también ha hecho gran carrera en la música desde la parte de producción y también desarrollando eventos en pro de la cultura y también para incentivar a nuevas generaciones de músicos.

Saúl Ledesma “El Muerto”

El compositor y productor, Saúl Ledesma, es otra de las caras más relevantes del rock local, con su proyecto Radaid, también mostró otra cara del género, llevándolo a algo más experimental, artístico y alternativo.

Alex Mendoza

El vocalista de Disidente, es otro de los rostros más representativos del rock local y uno de los rostros más contemporáneos. Esta banda le ha dado una identidad más real y energética al rock y tienen los integrantes una buena legión de seguidores.

El rock local también tiene caras muy representativas como las de El Personal, David Velasco de Porter, Edgar Huerta, Richie Arreola, Nacho Aldana, Sheila Ríos, Soltero y otras personalidades más.

Lugares en Guadalajara para escuchar rock en vivo:

Rock It

Avenida Chapultepec 389, Guadalajara

33 1823 9315

https://bit.ly/3bO3Ydy

Porter Bar

José Guadalupe Zuno Hernández 2027, Guadalajara

33 3616 8522

https://bit.ly/3Al7MNO

Hudson Bar

Calle Lerdo de Tejada 2055, Guadalajara

33 3615 2054

https://bit.ly/3ygQnTS

Garden Chapultepec

Avenida Chapultepec 208, Guadalajara

33 1158 5439

https://bit.ly/3ydIzSS



CF