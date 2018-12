Depedro, 10 años de quehacer musical

Estancarse en el pasado no es una opción para Jairo Zavala, líder de Depedro, quien reconociendo el esfuerzo que ha sembrado ahora se planta en el presente para reflexionar sobre los 10 años en los que ha impulsado este proyecto sonoro que lo ha llevado a recorrer prácticamente todo el mundo.

“Me abruma mucho el pasado y el futuro, por eso me gusta exprimir al máximo lo que tengo en el presente. Soy un músico que le tiene mucho respeto al público y cualquier concierto, lo hago como si fuera el último, siempre hago un repaso por las canciones más relevantes, siempre improviso un poco”.

De regreso a México, Jairo Zavala se instala en Guadalajara para asegurar que “Todo va a salir bien”, frase que bautiza a su más reciente producción en la que replantea sus canciones más emblemáticas de mano de otros monstruos musicales como los rockeros de Vetusta Morla, Luz Casal, Amparo Sánchez, Camilo Lara e Izal, entre otros.

“Es una celebración con amigos que han venido ayudarme, que cantan conmigo. Todo salió de una manera muy fluida, es un trabajo muy honesto, me regresaron las canciones con una luz nueva. No tenía mucha confianza en el proyecto, pensaba que era muy complicado, cuando plasmas una canción nueva no la conoces, pero en estos 10 años he aprendido donde apretar más a mis ritmos, tenía muy claro que quería, fue un ejercicio muy bonito”.

Jairo resalta que su llegada a Guadalajara no es casualidad ni un destino a la suerte, pues su pasión con México se remonta desde sus inicios como independiente con un peculiar tributo que hizo a la cultura mexicana al versionar a su estilo la popular canción de “La llorona”, tema con el que apuntaló por completo su íntima relación con el público mexicano.

Así que no te olvides, disfruta de la propuesta de Depedro hoy, en Guadalajara, en el Centro Cultural “Cronopios”, ubicado en Av. López Mateos Sur 176, cerca de Arcos Vallarta, a partir de las 21:00 horas. Boletos disponibles en Boletia.com.