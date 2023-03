Los aficionados al género de terror tienen una opción en las salas de cine de la ciudad con la película Demoníaca del director Bryan Bertino.

Demoníaca. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

Ganadora de los premios a la Mejor Actriz y a la Mejor Fotografía en el Festival de Sitges, Demoníaca sigue los pasos de dos hermanos que regresan a la granja de su familia para esperar a la inevitable muerte de su padre.

Lo que en un principio parece ser un ritual ancestral relacionado con la pérdida y el recuerdo acaba convirtiéndose en algo muy distinto.

La granja está aislada en un pequeño pueblo, y ante la inminente muerte del hombre toda la familia se reúne para llorar y despedirse pero pronto crece una oscuridad, invadiendo de pesadillas a todo el que entra a la casa y una creciente sensación de que algo maligno se está apoderando de la familia.

La presencia se da a conocer de formas cada vez más aterradoras y mortales llevando a cada uno al límite. El terror, la angustia y algo inexplicable invadirá a toda la familia.

(The Dark and the Wicked)

De Bryan Bertino.

Con Marin Ireland, Michael Abbot Jr., Xander Berkley.

Estados Unidos, 2020.

XM