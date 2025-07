Del mambo a Daft Punk: un viaje musical con 'Sam y Chay' en Guadalajara

La música instrumental se vuelve narrativa en manos del cuarteto “Sam y Chay”, que este 13 de julio ofrecerá un concierto gratuito en el Edificio Arroniz, dentro del programa Domingos en el Arroniz, organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco . A partir del mediodía, los muros de esta sede patrimonial resonarán con piezas que oscilan entre la solemnidad de Aaron Copland y el desenfado de Daft Punk, con escalas en el mambo de Pérez Prado y el pop de Joe Jonas.

La agrupación, fundada en 2021 por los hermanos Chay —en el trombón— y Sam Flores —en la trompeta—, ha construido un sonido singular que equilibra la elegancia orquestal de los años setenta con una estética contemporánea. Acompañados por Tadeo en la batería y Joel “Mrs Wolf” en el bajo, proponen una experiencia sonora que no teme al mestizaje estilístico ni a la nostalgia.

“Sam y Chay” se nutre de referentes como Herb Alpert y Henry Mancini, explorando “el virtuosismo y las narrativas emotivas” a través de reinterpretaciones que actualizan el pop instrumental. La propuesta, que comenzó a consolidarse con sus Live Sessions entre 2022 y 2024, ha encontrado eco en festivales y foros culturales, donde su eclecticismo los distingue.

En el repertorio que presentarán se incluye desde la imponente Fanfare for the Common Man, de Aaron Copland, hasta una pieza original de Chay Flores inspirada en el universo sonoro de James Bond. A ello se suma un medley de Bebu Silvetti y versiones contrastantes como Norma la de Guadalajara, de Dámaso Pérez Prado, y Cake by the Ocean, del cantante pop Joe Jonas.

También figuran boleros, temas del trompetista Chuck Mangione y una versión del clásico Feels So Good, además de una pieza de Daft Punk que dialoga con las texturas electrónicas actuales. El cierre estará a cargo de Rock Around the Clock, himno del rock and roll que promete elevar el ánimo del público.

NA