Del Toro te lleva su casa con su música

La “Toromanía” sigue vigente en Guadalajara. Y es que Guillermo del Toro se encuentra presente y con fuerza en el día a día cultural de los tapatíos. Si no lo es por su presencia en redes sociales donde se ha vuelto el salvador de las causas perdidas, lo consigue por su exposición de “En casa con mis monstruos”. Y ahora llega una nueva oportunidad de disfrutar de una de sus facetas artísticas con el concierto “En casa con mis monstruos sinfónico”, a realizarse en el Auditorio Telmex este 28 de julio.

La música juega un papel clave en las películas de Guillermo del Toro. Es a través de las magníficas piezas que han sonado en largometrajes como “El laberinto del fauno” y “La cumbre escarlata” que hemos reído, llorado y despertado a un breve instante de reflexión. Y quizás uno de los grandes méritos que tiene el realizador está en saberse rodear de gente talentosa.

A su cita con los tapatíos llegará acompañado por dos titanes de la composición y los arreglos musicales para el cine: Tim Davies y Javier Navarrete. Descubre un poco de sus carreras.

Tim Davies, la cumbre del sonido

En el mundo del entretenimiento, pocos nombres son tan reconocidos, reverenciados y buscados como lo es el de Tim Davies, nacido en Brisbane, Australia. Su trabajo ha “vestido” a nivel sonoro algunas de las películas de Guillermo del Toro y de otros grandes directores.

Orquestador, arreglista, director musical y compositor, el trabajo de Davies le ha dado profundidad y sonoridad a varias de las películas más taquilleras de los últimos años, al tiempo de que también ha destacado en la televisión e incluso en los videojuegos.

Para entender un poco de su trascendencia vale la pena lanzar un vistazo a su carrera. En Hollywood comenzó a hacerse con un nombre en 1998, orquestando la música para cintas como “Plan B” y “The first $20 million is always the hardest”. A partir de allí comenzó a llamar la atención de producciones de alto presupuesto. No tardaron en llegar propuestas de gran calado como “Repo Men” (2010), “Los tres mosqueteros” (2011) y “Kick Ass 2” (2013).

Ya con un prestigio ganado, su camino se cruzó con el de Guillermo del Toro. Primero como arreglista de la música de fondo en “El libro de la vida” (2014). Se involucraría de nuevo con el tapatío en uno de los proyectos más personales para ambos, al crear la música para la cinta “La cumbre escarlata” en 2015.

Con la amistad bien forjada, el director y el compositor volverían a hacer mancuerna, ahora en televisión, con la serie “Trollhunters” (2016).

Javier Navarrete, talento y laberinto

Trotamundos del cine y fiel creyente de que la buena música siempre debe ser capaz de conmover, Javier Navarrete es uno de los compositores para largometrajes más aclamados de la Península Ibérica, en buena medida gracias a la ductilidad sonora que ha mostrado a lo largo de su trayectoria.

Nacido en Teruel -al Oriente de España-, y con una carrera que incluyó una primera etapa en la música electrónica, Navarrete pronto encontró en el cine el medio donde podía explotar mejor sus inquietudes artísticas. Y es que para el músico, imagen y sonido se complementan a la perfección cuando se trata de mover los sentimientos de los espectadores.

El primer trabajo en conjunto de Guillermo del Toro con Javier Navarrete fue en la película “El espinazo del diablo” (2000), producida por El Deseo, de los hermanos Almodóvar.

La riqueza y complejidad de aquel proyecto sería con los años un magnífico previo para la obra que encumbraría tanto al director como al compositor y arreglista: “El laberinto del fauno” (2006).

Aunque ambos largometrajes se encuentran ubicados alrededor de la época de la Guerra Civil Española, los dos transitan caminos muy diferentes, tanto en lo narrativo como en lo sonoro, siendo obras que muestran el genio y riqueza creativa tanto de Del Toro como de Navarrete.

La música de “El Laberinto del Fauno” sonará en el Auditorio Telmex este 28 de julio. ESPECIAL

¡Obtén tu preboleto!

EL INFORMADOR

Aquí los pasos para que obtengas gratis tu entrada a “En casa con mis monstruos sinfónico”, el próximo 28 de julio a las 16:00 horas en el Auditorio Telmex. ¡Lee con atención!