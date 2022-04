David Marcelino Cayetano: Aerolínea trunca sueño del cineasta indígena mexicano

Este lunes, al cineasta David Marcelino Cayetano se le prohibió abordar su vuelo rumbo a Madrid, España, luego de que sufrió actos discriminatorios por parte de personal de la aerolínea de Aeroméxico, su objetivo era llegar a Australia, dónde presentará su filme "Tsontiajakatl, el último viento".

Los hechos sucedieron durante la noche del lunes en el Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco elementos de la aerolínea no permitieron seguir su camino hacia el país europeo, pues argumentaban que tenía que permanecer en cuarentena por el virus del COVID, pese a que tiene la vacuna permitida para viajar.

De acuerdo con protocolos sanitarios del gobierno español, dados a conocer desde febrero pasado por su embajada en México, para entrar a su territorio no se necesita cuarentena, sólo tener esquema completo con vacuna autorizada, sin necesidad de refuerzo, a menos que hayan pasado nueve meses desde la primera inoculación.

David, oriundo de la huasteca potosina, además de cineasta es profesor de náhuatl. Mediante sus ahorros y una colecta pública, donde apoyaron incluso alumnos de EU, logró recaudar los 30 mil dólares (unos 60 mil pesos) que le costaría el viaje al certamen.

"Yo sólo me acerqué al personal para que verificaran que todo estaba en orden y ahí y sentí un trato no correcto, no me atendieron y de pronto dijeron que no podía subirme por cuarentena, lo cual yo sé que no era así", cuenta en una entrevista al universal, desde el aeropuerto.

"En Iberia, a otro colega, sólo le pidieron prueba de antígenos, cómo es posible que en la nacional te discriminen como a mí. Me ven mexicano, más siendo de pueblo originario y te hacen eso, es increíble lo racista y clasista que es Aeroméxico, no se vale. Luego dijeron que ofrecían una disculpa, pero eso de qué sirve, ellos no me están regalando nada, yo he pagado con mucho esfuerzo todo", detalla.

De Guadalajara lo trasladaron a la Ciudad de México. Hasta la tarde de este martes la aerolínea sólo le ha dicho que podría colocarlo en un vuelo del próximo sábado a España, pero eso ya lo haría perder los que ya tenía comprado para su destino final.

No ha corrido con los gastos que el realizador ha tenido que hacer en las últimas 24 horas, como hospedaje aparte.

"Tsontiajakatl, El último viento", que se ha presentado en festivales de Chile y Colombia, muestra las dificultades que enfrenta el náhuatl para sobrevivir en un momento en el que las nuevas generaciones se niegan a hablarlo.

Su itinerario era estar el próximo jueves y comenzar a preparar no solamente la exhibición, sino una serie de actividades que tendrá en el evento.

"Esto es algo que no puede estar pasando y no es la primera vez que escuchamos esto hacia personas de pueblos, por no ser güeros. Conocí a otras siete personas igual que tampoco habían podido subir y ellos sólo iban a un vuelo dentro del país. Es nefasto todo", expresa.

En Twitter el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) sólo ha comentado que se acerque a él, posteando las diversas formas de comunicación existentes.

MF