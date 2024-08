Danna Paola y Santa Fe Klan sellan su colaboración musical con cerveza

Danna selló su colaboración musical con Santa Fe Klan con un par de chelitas bien frías y es que ambos cantantes se juntaron en el estudio para grabar una rolita que próximamente saldrá en las plataformas digitales.

En cada una de las fotos se puede ver a la cantante mexicana muy sonriente y disfrutando del momento al lado del músico oriundo de Guanajuato, lo cual es un logro más en su carrera musical.

Cabe señalar que esta colaboración abona a la nueva imagen de la intérprete de “Sodio”, pues Santa Fe Klan se ha convertido en un representante de su género, aunque hasta el momento, no han dado mayores detalles de cuándo lanzarán la colaboración y cómo se llamará. Lo cierto es que la publicación gustó tanto porque ambos artistas se muestran tal y como son, un par de jóvenes a quienes les gusta la diversión.

Danna Paola prepara un nuevo sencillo, al tiempo que alista el estreno de su documental. AFP/S. Ferdman

Danna, feliz de tocar fondo

Aunado a la colaboración que está realizando con Santa Fe Klan, la también actriz, recientemente formó parte de la convención VidCon donde promocionó su documental: “Tenemos que hablar”

Durante el evento, la cantante señaló que trabaja desde los cinco años y que esto tiene un lado oscuro: “Estando tan chiquita en este medio, por supuesto tiene su parte oscura, que me tocó abrazar, descubrir a esa niña interior; estoy cumpliendo 29 años y comienzo un proceso de hacer las paces con esa niña interior”.

Durante el panel, Danna tocó temas que han sido sumamente sensible para a ella a lo largo de su vida y su carrera, como la salud mental y los fuertes señalamientos a los que se encuentra expuesta como figura pública.

Fiel a sus propias vivencias, Danna dejó claro que no hay que tener miedo a caerse, pues es justo en este punto cuando aprendemos a conocernos realmente como personas, a ver lo fuerte que somos y salir adelante sin importar lo profundo que sea el abismo en el que te encuentres: “Los procesos oscuros al final nos llevan a conocernos mejor y no hay que tenerle miedo a estar mal; tocar fondo es el mejor que me permití, porque como artista siempre ponemos nuestra persona en aprobación de los demás y nos olvidamos lo que realmente quiere nuestro corazón e instinto”, agregó.

La protagonista de “Élite” también habló de la importancia que la música ha tenido en este viaje a su autodescubrimiento, y es que, a través de ella ha sanado o ha compartido con sus fans las batallas que enfrenta.

“Sí tiene música, la historia es un viaje introspectivo, como ha sido este último álbum que lancé hace cuatro meses que se llama ‘Childstar’. Es un documental, un regalo para nosotros de plasmar el proceso que ha sido muy mágico y poderles enseñar, no podemos decirles la fecha de estreno”, agregó.

En el documental, la artista contará un poco de su viaje por la industria del entretenimiento, desde sus inicios siendo apenas una niña; hasta el día de hoy en el que se encuentra “llena de luz”, aseguró.