Daniela Romo hoy quiere “Vencer el desamor”

La vida cambia de la noche a la mañana y hay que adaptarse a la nueva manera en la que se percibe al mundo, con ese aprendizaje se queda la actriz y cantante Daniela Romo, quien está celebrando cinco décadas de trayectoria con un proyecto como “Vencer el desamor” —telenovela que hoy llega a su final por el canal Las Estrellas a las 20:30 horas— que le ha permitido nutrirse del conocimiento y la manera de ser y de pensar de las nuevas generaciones.

“Me ha hecho muy feliz en estos 50 años, recorrer un camino que yo me propuse desde mi niñez y haber podido continuarlo me ha dado tanto humanamente como mujer y como profesional, porque me ha regalado tanto cariño, tanto respeto y tantas cosas hermosas, también las difíciles me han tocado pasar, pero no importa, porque si no, no tendría chiste. Agradezco mucho que a esta edad de mi vida pueda estar haciendo o ser partícipe de compartir un éxito como el de ‘Vencer el desamor’, es un gran premio y esta telenovela es precisamente la manera en la que celebro y honro estos 50 años de camino”, comparte en entrevista.

La producción de Rosy Ocampo es el proyecto más visto de la televisión abierta en México, según los datos que compartió la propia creativa. Daniela interpreta en “Vencer el desamor” a “Bárbara”, una mujer que aprende de sus errores y que se une en sororidad con otras tres mujeres de distintas edades y formas de ver el mundo para enfrentar problemáticas tan de la vida real como la violencia, el abuso y la infidelidad, entre otras cuestiones.

“Nunca esperé un regalo de vida como éste. Me dio alegría y agradecimiento cuando Rosy Ocampo me llamó para este proyecto, porque conozco muy bien su trabajo desde hace muchos años y solamente había tenido la oportunidad de trabajar con ella hace tiempo en ‘Amor sin maquillaje’, pero he visto su amor, su entrega y esto que genera una reflexión sobre las cosas que suceden. Entonces, que te ofrezcan una novela que tiene un guion original que respeta a un género que yo adoro que es el melodrama, pero que al mismo tiempo lo hace espejo de los que nos pasa actualmente a muchas mujeres en nuestras sociedades, ha sido un regalo de vida, encima dirigido por Benjamín Cann”, recuerda que lo conoce de hace muchos años, pero no había tenido la oportunidad de colaborar con él.

En general, Daniela está muy agradecida con todo el equipo, la productora asociada y el elenco, de quienes reconoce el trabajo que hicieron en momentos donde permea la pandemia por COVID-19. “Esto, más que pasarle al mundo, nos está pasando a la humanidad y creo que nos hace dimensionar nuestra fragilidad o nuestra vida de otra manera, porque pasa que quisiéramos vivir como superhéroes o cómo qué podemos pasarlo todo y esto ha sido un momento que en mi vida nunca pensé vivir, la verdad. Y hacer esto en época de pandemia con tantas dificultades, fue también un momento grande de aprendizaje”.

Confiesa que ver la intención de todos porque las cosas salieran bien, lo unió. Se cuidaron mucho los unos a los otros, sin embargo, algunos no estuvieron exentos de contagiarse como Leonardo Daniel y Valentina Buzurro.

Sobre qué es lo que le deja “Bárbara” su personaje, explica Daniela que el reorientarse de cómo perciben el mundo las nuevas generaciones. “Evidentemente ‘Bárbara’ y yo tenemos la misma edad, yo también en mi vida estoy rodeada de un espectro de edades y del hambre de seguir aprendiendo siempre. Entonces, ‘Bárbara’ aprende de sus errores y de pensamientos diferentes, está abriendo su corazón a cosas nuevas. A ella la educaron de una manera distinta y sucede también que llegas a una edad en la que dices, ‘ya me educaron así, soy así y no voy a cambiar’, pero los hijos hacen que cambies, y la gente joven, en este caso las tres mujeres que conviven con ella, que llegaron de una manera inusitada, la están haciendo transformarse”.

Después de este proyecto, Daniela descansará un poco, también porque los tiempos actuales lo requieren para preservar la salud. Antes de la novela, tenía en mente desarrollar un proyecto discográfico con Memo Gil, Mario Santos y Pancho Ruiz, pero no pudo desaprovechar la oportunidad de “Vencer el desamor”.

“A veces nos proponemos muchas cosas y la vida nos cambia los rumbos, pero la intención está ahí, pero hay que dejar pasar (el tiempo) un poco, porque todos deseamos con nuestra fe que las cosas vayan cambiando, estamos aprendiendo nuevas maneras de hacer nuestro trabajo y aprendiendo a usar las nuevas tecnologías para hacer un chorro de cosas. Entonces, en ese camino andamos y espero lograr hacer varias cosas de las que tenía en mente”.