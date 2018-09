Dani Martín, sin temor al mirar al pasado

El próximo viernes 28 de septiembre el cantante español, Dani Martín, se presentará en concierto en el Teatro Diana como parte de su gira “Grandes éxitos y pequeños desastres”, que también le da nombre a su último disco que ofrece un recorrido por sus 18 años de trayectoria tanto de manera solista como con la banda El Canto del Loco.

El músico estuvo a finales del 2017 como parte de los conciertos que ofrece La Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el Foro FIL, por lo que está muy emocionado de volver a conectar con los tapatíos, así lo cuenta en entrevista.

“La verdad que volver en tan sólo un año para Guadalajara es precioso, el año pasado tuve la oportunidad de compartir el escenario con Carla Morrison y este año vuelvo con una gira recordando las canciones de mi carrera solista y con El Canto del Loco”. Para Dani, mirar hacia atrás es recordar el camino avanzado y volver a conectar con aquellas canciones de sus inicios.

“Ha llegado el momento de reencontrarme con mi pasado, ponerlo en el presente y disfrutar de las dos cosas. Normalmente cuando recuerdas cosas del pasado en una gira, permites la entrada al setlist a aquellas canciones con las que te sientes identificado. En este disco que hemos hecho me he acercado a la zona del pasado que me gusta, porque lo que no, es difícil acercarte”, comparte.

Pone como ejemplo que lo mismo pasa con la vida diaria. “Es bonito tomar un café con alguien con quien terminaste bien y tuviste algo bonito, porque si no, ¿para qué? Así que además de fácil, fue bonito haber hecho ese ejercicio (de reencuentro con su pasado musical)”.

Una canción conmemorativa

En este momento Dani está presentando un nuevo sencillo, se llama “Dieciocho”, así como los años que tiene de carrera en la música. “Esto ha sido una sorpresa porque se trata de una canción conmemorativa que se ha convertido en un tema muy especial, muy querido aquí y en España”.

Aunque se podría pensar que esta melodía daría pie a un nuevo disco, Dani se toma todo con calma y va un paso a la vez. “De momento estoy centrado en esta gira y no pienso en nada más”.

Para el show del 28 de septiembre, el músico explica que viene con su equipo de trabajo completo: “Llego con toda mi banda, con todos mis técnicos, vamos a hacer dos shows en México y otro en Estados Unidos, y la verdad que la inversión y el amor que le vamos a poner está increíble, voy con todas las canciones que hemos tocado por España. Es un show de casi tres horas”.

Por otro lado, también detalla que no ha pensado en grabar un DVD en vivo, sin embargo él y su equipo han estado documentando en su Instagram y demás redes sociales todo lo que acontece al terminar cada concierto para goce de sus seguidores.

Agenda

Un día después del show en Guadalajara, el día 29, Dani tocará en el Teatro Metropolitan para después viajar a Miami. Dani Martín."Grandes éxitos y pequeños desastres" a las 21:00 horas en el Teatro Diana. Boletos de mi 100 a 250 pesos.