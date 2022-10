Tras mantenerse durante varios años en ausencia de los escenarios y estudios de grabación, el puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, ha retomado su carrera y cumpliendo la promesa de compartir nueva música, el exponente y pionero contemporáneo del reggaetón, no solo ha estrenado “Let’s get crazy”, también ha reaparecido en entrevistas relatando qué hizo fuera de los escenarios y recordando una de las polémicas más mediáticas de su carrera: el fracaso de la gira junto a Daddy Yankee, en 2015.

En entrevista con el productor musical, Rodney Sebastian Clark Donalds, el panameño mejor conocido como “El Chombo”, Don Omar relató las razones que lo llevaron a distanciarse de los medios de comunicación y de la propia industria, en la que por años ha sido considerado como la base para lo que hoy es actualmente el género del reggaeton y su evolución y consolidación en el terreno urbano, pero cómo también lo han enemistado y comparado con otros exponentes, que han hablado de él y de su música sin conocerlo personalmente.

Aunque Don Omar puntualizó a El Chombo que no le gusta estar inmerso en polémicas y rumores sobre su vida personal y laboral, respondió al cuestionamiento sobre cómo surgió la polémica y posterior suspensión de la gira que emprendió con Daddy Yankee en el tour “The Kingdom”, señalando que todo fue a raíz de un sabotaje contra su carrera y el posicionamiento que tenía como máximo representante del género urbano.

En la entrevista, Don Omar reveló detalles nunca antes compartidos públicamente desde su perspectiva, recordando que en su momento, supo por terceros, de las declaraciones que hizo Daddy Yankee respecto a la fallida gira, pese a que ambos tenían una buena relación de amistad e incluso habían colaborado juntos en el estudio de grabación.

“Todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión”, fue lo que en su momento compartió Daddy Yankee a Molusco TV sobre la gira que empezó con Don Omar, y que desde su perspectiva había sido la causa de su pelea y distanciamiento con el cantante de “Bandolero”.

Acusa de sabotaje a Daddy Yankee

Don Omar resaltó que pese a que él propuso la gira e inicialmente el proyecto se llamaría “Don VS Don”, finalmente accedió a sumar a Daddy Yankee en un intento por emprender una de las giras más ambiciosas en el género, pues se contemplaban hasta 100 presentaciones a nivel internacional en la que cada una sería vendida por un millón de dólares.

“Cuando yo hablé del show, Raphy me dijo que metiéramos a Yankee, pero yo le dije que quería hacer una última gira de Don Omar y retirarme”.

Recordando cómo se estructuró el show, para que tanto Don Omar y Daddy Yankee alternaran el escenario y al final del show ambos cantaran juntos, Don Omar refirió que todo comenzó cuando, después del debut de la gira, al día siguiente uno de los principales titulares de los medios impresos de Puerto Rico, situaron a Daddy Yankee como el mejor de la noche: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”, situación en la que también estuvo involucrado el productor Raphy Pina.

Don Omar memoró que al día siguiente de la presentación, fue con Daddy Yankee y los productores para mostrarles el periódico, señalando que el titular no había aparecido por iniciativa del medio, sino porque alguien pagó para que la nota tuviera ese enfoque.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más”.

Pero no solo esto detonó incomodidades a Don Omar, pues el cantante de éxitos como “Salió el Sol” y “Danza Kuduro”, indicó que accedió a continuar con la gira llegando a Estados Unidos, sin embargo, en una presentación de Las Vegas, fue donde se dio el sabotaje que lo molestó y lo determinó a finalizar la gira abruptamente.

Don Omar relató que luego de Daddy Yankee finalizó su participación, Don Omar se alistó para seguir con su parte del show, sin embargo, el equipo de su colega musical decidió desmontar el equipo de producción y sistema de sonido sin razón alguna.

Don Omar sentenció que eso fue una falta de respeto a su trabajo y al público, pues al quedarse sin el equipo de producción que él mismo había montado, el show se retrasó por más de 20 minutos, por lo que decidió retirarse del concierto e irse al hotel, acción que en fue duramente criticada por los fans, que hasta el momento desconocían la versión de Don Omar.

