Culmina FICG 34 con homenaje a Esther García

La edición número 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), cerró con broche de oro el viernes por la noche en el Conjunto Santander de Artes Escénicas al reconocer la trayectoria de la productora Esther García con el Mayahuel Iberoamericano.

Considerada una de las creativas más importantes del cine español, García hizo un llamado a seguir visibilizando a las mujeres en la industria del Séptimo Arte.

“Recibir un premio por un trabajo que te apasiona, me parece que no se puede pedir más. Creo que este premio va a permitir dar visibilidad a las mujeres que como yo, en puestos un poco más atrás, hacemos un trabajo que permite a los creadores cumplir sus sueños. Nos hacen falta mujeres, nos hace falta visibilidad, estamos en un momento en el que es imprescindible tomar las riendas de nuestra vida y también que ocupemos el lugar que en esta sociedad no estamos teniendo”.

Previamente, en la tarde del viernes se dieron a conocer los palmarés de todas las categorías del FICG y durante la gala de clausura los ganadores subieron al estrado a recibir su premio y decir su discurso de agradecimiento, no todos los reconocidos estuvieron presentes, pero colaboradores de sus películas acudieron en su nombre.

La ceremonia estuvo a cargo de Argelia García y cineastas de animación como Karla Castañeda, León Fernández, Luis Téllez y el ganador del Oscar, Gabriel Osorio, fueron los encargados de mencionar a los galardonados.

“Despertares” regresa en julio

Durante la alfombra roja de la ceremonia de clausura, desfiló el bailarín tapatío Isaac Hernández, quien se encuentra rodando en la sala tres del Conjunto Santander, la película “El rey de todo el mundo” del director español Carlos Saura, donde también participa la actriz Ana de la Reguera. Y durante su charla con los medios, el multipremiado artista confesó que “Despertares” regresa en julio y que la próxima semana hablará de este espectáculo para dar más detalles.

“Ahora en mis tiempos libres estoy haciendo el programa, entre toma y toma de la película. Entonces, sí hay ‘Despertares’ para 2019 aquí en Guadalajara, y la semana que viene los vamos a invitar a compartir detalles sobre los invitados, pero definitivamente regresa en julio”.

EL INFORMADOR / A. Camacho

SABER MÁS

Más propuestas para actuar

Isaac dijo también qué hay propuestas para hacer más personajes en cine y televisión. “Me han llegado un par de ofertas para hacer más películas y series, pero entre broma y broma les digo que hay que esperarnos a que salga esta película (“El rey de todo el mundo”), para ver si es cierto que puedo actuar”. Sobre si le gustaría hacer una serie sobre su vida, señala que le llama más la atención que se conozca la historia de sus padres que la de él mismo.

