El Corona Capital nos dejo grandes memorias, gritos, poder escuchar y cantar en vivo con grandes artistas de distintos géneros, sin duda fue un momento inolvidable.

Para comprar cosas dentro del festival proporcionaron pulseras cashless, lo cual resulta muy cómodo y práctico para este tipo de eventos, pero si tu pulsera se quedo con dinero aquí te decimos cómo pedir el rembolso.

¿Cuándo pedir el reembolso de la pulsera cashless del Corona Capital 2024?

Si tienes la duda de como recuperar el dinero que no gastaste en el festival, no te preocupes, el Corona Capital dio a conocer que el periodo para solicitar el rembolso será desde el miércoles 20 de noviembre a las 11:00 a.m. hasta el miércoles 11 de diciembre a las 11:55 p.m.

¿Cómo realizo el reembolso de la pulsera cashless del Corona Capital 2024?

Si recargaste la pulsera en línea el reembolso se hará automáticamente a la tarjeta que utilizaste para poner el saldo, esto solo aplica si la cantidad que agregaste a la tarjeta es mayor al monto que te sobró, por ejemplo, si hiciste una recarga de mil pesos y te sobró 200 pesos.

Si tienes un caso distinto al anterior debes realizar una solicitud de reembolso, esto lo puedes hacer desde la página oficial del Corona Capital dándole clic al apartado " reembolso " donde solo deber ingresar el folio de tu pulsera y la tarjeta bancaria donde gustas que te llegue el reembolso.

Así de sencillo es solicitar el reembolso de la pulsera, así que anota las fechas para que estés listo al momento de realizarlo, no olvides conservar tu pulsera para consultar el folio de ser necesario.

