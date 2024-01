Este domingo, durante la transmisión de los Critics Choice Awards 2024, Harrison Ford fue galardonado con el Premio a la Trayectoria Profesional. El icónico actor expresó su alegría por presenciar la evolución de la industria y el surgimiento de talentos que quizás no habrían tenido oportunidades en sus primeros años de carrera.

"Estoy realmente feliz de estar aquí esta noche y ver hacia dónde se dirige nuestra industria y a todas las personas talentosas que están obteniendo oportunidades que probablemente no hubieran existido en la primera parte de mi carrera. Me siento enormemente afortunado", compartió Ford emocionado en su discurso.

El actor destacó que su presencia en ese escenario fue el resultado de una combinación de suerte y el trabajo de maravillosos directores, escritores y cineastas a lo largo de los años. También tuvo palabras de agradecimiento para su esposa, la actriz Calista Flockhart, quien lo acompañó a la ceremonia.

Harrison Ford es premiado por su trayectoria en los Critics Choice Awards 2024. AP/ 20th Century Fox

"Quiero agradecer a mi encantadora esposa Calista Flockhart, que me apoya cuando más lo necesito, y necesito mucho apoyo", bromeó Ford.

Antes de la ceremonia, Ford también fue nominado en la categoría de mejor actor de reparto en una serie de comedia por su papel en la serie de Apple TV+ "Shrinking", aunque el premio finalmente fue para Ebon Moss-Bachrach de "The Bear".

A lo largo de su extensa carrera en cine y televisión, Ford ha interpretado roles icónicos que han dejado una huella imborrable. Desde su papel como Han Solo en la saga "Star Wars" hasta encarnar a Indiana Jones en la franquicia que debutó en 1984 con "Indiana Jones and the Temple of Doom".

Entre sus películas aclamadas se encuentran "Apocalypse Now" en 1979 y el thriller de ciencia ficción "Blade Runner" dirigido por Ridley Scott en 1982. Ford ha dejado su huella en la industria del entretenimiento con películas como "Patriot Games", "Air Force One", "What Lies Beneath" y "Ender's Game".

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2024 se llevó a cabo en Santa Mónica y fue presentada por la comediante Chelsea Handler.

