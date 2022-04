Cristian Nodal está cansado de no tener privacidad en México. El famoso cantante de música regional mexicana declaró que decidió mudarse a Los Ángeles para disfrutar de su dinero. Explicó que está cansado de no tener la privacidad que quisiera a causa del público, que lo ubica fácilmente a razón de los lujos de los que es dueño.

“Es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, comentó el artista.

Nodal, que terminó su relación amorosa con la cantante Belinda hace dos meses y con quien mantuvo una relación de tres años, parece ser que está listo para continuar con su vida con nuevos aires de tranquilidad.

“Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gustaba que no hay privacidad y aquí es como ´no importa´, aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ´ah, no manches´, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”, concluyó.

Basta con ver las redes sociales del cantante para verificar los lujos de los que es propietario, como el Cadillac Escalade Sport en color negro cuyo valor oscila entre los 2 millones de pesos mexicanos, el cual presumió en Instagram.

